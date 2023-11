En pocos momentos de la vida es más grande el ser humano que cuando da gracias; solamente se supera, si acaso, al perdonar con la conciencia clara de que también él necesita ser perdonado. Un corazón agradecido es un bálsamo de serenidad y de paz en el bullir cotidiano, y lo saben bien, porque gozan de su sosiego, quienes le rodean y conviven con él.



Y, sin embargo, éste del agradecer es uno de los aspectos de nuestra vida que permanece más en penumbra. Tenemos un cierto pudor a dar las gracias, como si perdiéramos algo de honra, de honor, de dignidad al reconocer y manifestar nuestro agradecimiento por un servicio prestado.

¿Existe un hombre, una mujer, que pueda decir sin ruborizarse, y sin hacer comedia, "no tengo nada que agradecer a nadie"? Yo, desde luego, no; y soy consciente de que para dar gracias hay muchos más motivos de los que podamos imaginar. Y no pienso ahora en mis padres, a quienes nunca podré agradecer del todo el don de la vida y los sacrificios y disgustos que les habré ocasionado, aunque siempre le queda a uno la consolación de que, como buenos padres, se habrán contentado con las alegrías recibidas, que a los padres siempre parecen pocas, y con razón.

Tengo la impresión de que cualquier acción de gracias es una gran colaboración con el Creador para restaurar el equilibrio interno del universo; por la sencilla razón de que supone devolver cada cosa a su sitio, retornar a la justicia original y recibir además cualquier cosa como un don. En algunos países, el gesto de dar limosna a un pobre verdadero -y subrayo lo de verdadero- se acompaña con un "gracias", por la ocasión que ha brindado de llevar a cabo una buena acción.

Dar gracias, en definitiva, viene a ser como recuperar la inocencia del primer estado del hombre y de la mujer, recién salidos de las manos del Creador. Y como la creación es fruto del amor que Dios nos tiene, también el dar las gracias manifiesta el amor que nos une a todos los mortales; esa profunda dependencia y comunión que nos lleva a reconocer que ningún otro ser humano nos es extraño.