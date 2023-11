Una Iglesia desacralizada crea una sociedad deshumanizada

Nadie que sea sensato puede negar que la sociedad con el Cristianismo se hizo más humana y habitable. Y así la sociedad quedó divida en un antes y un después de la venida de CRISTO. El Amor de Dios por el hombre quedó plenamente justificado con el envío de su Único Hijo, que añadió a su Naturaleza Divina la naturaleza humana, siendo así al mismo tiempo VERDADERO DIOS Y VERDADERO HOMBRE. Y en el culmen de su infinito Amor, su Hijo sufrió y padeció la muerte que se aplicaba a los mayores asesinos y malhechores, LA MUERTE EN CRUZ.

Y con ese SACRIFICIO INFINITO, nos libró de la esclavitud del pecado y de la muerte eterna. Dice el salmo: “Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho.”? Millones y millones de personas, que por la Fe en El participaron de su Vida Divina, lo que llamamos “Gracia santificante”, ha sido para esa multitud de personas su Dios y su Salvador, y su vida dio un cambio radical; todos se consideraban hermanos y la fraternidad y la paz hacían de ellos una sola familia.

Desgraciadamente eso hoy en día ha quedado reducido a restos extendidos por las naciones cristianas. ¿Cuál ha sido la causa de esta disminución brutal? He comenzado diciendo el Amor de Dios por el hombre. Desde que comenzó esta nueva Iglesia cismática, mundanizada y desacralizada, pusieron en primer lugar al hombre y después a Dios, y así vemos como lo sagrado ha desaparecido.

La Divina Eucaristía que es la Presencia Viva de Dios, ha quedado relegada a un mero simbolismo en muchísimos lugares, y han dejado a los fieles sin el Pan Celestial con el que alimentaban su vida. Por desgracia no se ve ningún signo de que esto vaya a cambiar, y supongo que es debido a que en esta Iglesia Cismática, los que impiden que esto cambie, ocupan los primeros lugares. Pero Cristo sigue clavado en la Cruz y Presente en el sagrario. Por tanto no hay que desanimarse; como decía un sacerdote que murió prácticamente celebrando el Santo Sacrificio de la Misa, al cual atendí: “AUNQUE NADIE TE AME, DIOS TE AMA.”