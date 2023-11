¿Es Dios machista?

Como todos los días de Dios, hoy he ido a desayunar a mi bar favorito... Estando mojando la prensa en el café con leche para que pasara mejor, una voz femenina me sacó de mi enajenamiento, en el sentido de retraerse del trato o la comunicación. Comprobé con asombro que aquella voz pertenecía a la dueña. La voz decía con autoridad que había hecho un estudio de mercado. Y siguió diciendo que, al contrario que los hombres, la mayoría de las mujeres no llevan la taza de café con leche a la barra.

Y ahí no acababa la cosa, incluso el baño de los hombres siempre está más limpio que el de las mujeres. A lo que yo le contesté que si eso lo dijera yo se me podría tachar, pero dicho por una mujer es un dato significativo. A lo que la propietaria de la voz contestó que lo que es, es y se acabó. Las conclusiones se las dejo para usted. De lo contrario, se me podría achacar que soy machista, o cualquier otra cosa.

Ahora me pongo en las zapatillas de Dios en aquellos 6 días de la creación. Estoy casi seguro que de haber tenido a la Irene Montero al lado, a Dios no le hubiera bastado con el séptimo día para descansar. Me apostaría una depilación a la cera en frío de las ingles en que, si Irene Montero hubiera estado allí, detrás de cada 5 días trabajados, hoy nos pertenecería un mes de descanso. ¡Se admiten apuestas!