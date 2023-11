Leía días pasados diversas conferencias pronunciadas por Eugenio d’Ors en la Residencia de Estudiantes allá por las primeras décadas del siglo XX y, precisamente, en la que lleva por título De la Amistad y del Diálogo recoge una serie de defectos de los españoles de aquellos años y que, curiosamente, seguimos detentando los españoles de hoy en día: Falta de cultura, miseria de saber, miseria de conducta, no somos puntuales, no somos laboriosos, no somos valientes ni sinceros. Estos defectos simplemente los enuncia, Pero en otros se detiene, tal como “de la incapacidad extraña para el ejercicio de la amistad” consecuencia de y por “una suerte de trágica ineptitud para el diálogo”.



Primeramente ha de surgir y hay que vencer la ineptitud para el diálogo, la plática entre dos o más personas que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos. El carácter irascible del español medio dificulta esta accesibilidad, es muy normal acabar una conversación acaloradamente, siempre se llevan las opiniones a posiciones extremas. Hay que brindar por las excepciones.

Pero si se supera la esquivez y se tiene la buena capacidad de dialogar, de manifestar sentimientos, impresiones, perspectivas, incluso aspiraciones y sueños se llega a la amistad, a ese afecto personal, puro y desinteresado, ordinariamente recíproco, que nace y se fortalece con el trato. D’Ors añadía que “no hay impresión verdadera, en la vida psíquica, sin expresión. Pensamiento es siempre expresión, creación poesía. Es siempre algo que sale afuera, que, inevitable, sustancialmente se traduce, que desborda del pequeño círculo de la individualidad. Pensamiento, que es manera de amor, vive de palabra, de sociedad y compañía entre hombres; de colaboración y comunión; de presencia, en cada hombre pensante”. Y esto se refleja en toda buena amistad.