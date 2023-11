Cambios en la Ley Trans, tolerancia e ideologización

Hace pocos días, en la Asamblea madrileña, se han votado algunas modificaciones, no su derogación, de la “Ley Trans” o Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación, de la Comunidad de Madrid. Al parecer, los puntos más polémicos de los nuevos cambios son:





1º Eliminación de la denominada “inversión de la carga de la prueba”, es decir, no admitir que una persona trans pueda denunciar que ha sido discriminada, si no aporta alguna prueba de su acusación.





2º Los menores necesitarán un informe médico favorable y sólo podrán iniciar su tratamiento de transformación tras haber sido examinados por un pediatra y atendidos por un profesional de Salud Mental (siquiatra o sicólogo).





En principio son modificaciones que tienen su fundamento lógico.





En el primer caso, si no hay que presentar ninguna prueba para acusar a alguien, se acaba con un principio fundamental en cualquier democracia homologada y en cualquier estado de derecho, que es la “Presunción de Inocencia”, si nos saltamos los principios básico, entramos en un mundo de injusticia y abusos. La intención puede ser buena, pero el fin no justifica los medios. Por querer ayudar a unos, no podemos atropellar y pisotear a otros.





En el segundo apartado, tampoco me parece mal que se le proporcione a ese menor que se siente incómodo con su cuerpo, toda la ayuda profesional de especialistas en ese campo, antes de tomar decisiones que tienen consecuencias importantes e irreversibles.





Estamos tratando con un tema muy complejo, La “disforia de Género” es una profunda sensación de incomodidad y aflicción que ocurre cuando el sexo biológico no coincide con la identidad de género de la persona (según definición de MedlinePlus). Para intentar ayudar a estas personas, se recurre a la sicoterapia, terapia hormonal y como último recurso a la cirugía. Los dos últimos métodos, las hormonas y las intervenciones quirúrgicas producen efectos que no se pueden revertir y se sabe de personas que se han arrepentido con posterioridad y están en los tribunales pidiendo responsabilidades a los que les indujeron a dar ese paso y solicitando indemnizaciones por daños y perjuicios. Por lo tanto, no parece descabellado que se les proporcione la mejor información imparcial y técnica disponible.





Vivimos en una sociedad en la que queremos que nuestros deseos se satisfagan en el momento. Pero no siempre tenemos a mano la solución correcta. Los padres sabemos bien que querer no equivale a dar siempre la razón y ceder a los deseos del niño, lo que da lugar a enfados y situaciones desagradables y tensas, en resumen a problemas. Lo fácil en el momento es no discutir y ceder a las pretensiones del menor, pero todos sabemos que eso es educar mal. En el tema que nos ocupa, no tenemos las ideas claras, ¿es mejor ceder a las pretensiones de un menor de 10 años que se siente del sexo contrario y dejarle hacer lo que quiera, o invitarlo a que madure mentalmente y entonces decida?, no lo sé con seguridad absoluta, pero parece que muchos con los años aceptan su sexo físico. Sí es cierto que lo cómodo es dar la razón y no discutir, pero ¿es lo correcto?, ¿quién los ama más, el que no quiere líos en el momento o el que se preocupa del futuro?





En diferentes medios se han publicado respuestas contundentes y no exentas de insultos contra estas modificaciones. Carla Antonelli de Más Madrid acusa a los que voten a favor de “mancharse las manos de sangre”, “de terrorismo” y de “conciencia sucia” que no podrán lavar, ya que se lo recordarán día a día, habla de abominación y los compara con el nazi Josef Mengele. Acusaciones todas muy gruesas, duras y descalificantes. Santiago Rivera del PSOE, tampoco se calla, los tildaa de lo más ultra de la sociedad, los sitúa en el lado incorrecto de la historia y les imputa ser responsables de un recorte de derechos para este sector de la sociedad.





Teniendo en cuenta que no conocemos a día de hoy la causa o etiología de la disforia, razón por la cual no disponemos de una solución definitiva sin daños colaterales o efectos secundarios. No entiendo que no se pueda opinar y tener una visión diferente sobre la mejor forma de ayudar a este colectivo. Parece que la intolerancia se está imponiendo y no se acepta la discrepancia, ni en casos discutibles como éste, donde no hay una respuesta definitiva. Si te atreves a disentir, te tachan de asesino, terrorista e incluso de nazi. La filosofía de la “Cancelación” manda y es lo que tenemos, al discrepante se le insulta, se le margina y se le intenta destruir socialmente. Una actitud agresiva, simplista y dualista de blanco y negro, de buenos y malos. Pensar que se está en la posesión de la verdad absoluta en un tema como el que estamos tratando, en el que existen posiciones encontradas es de mentalidad totalitaria, ignorante o las dos cosas.





Según el jurista Curro Peña y Mónica García, la nueva ministra de Sanidad, no hay que patologizar a estas personas. Tal vez tengan razón, pero unos menores cuyas mentes se niegan a aceptar su realidad física (cariotipo, carga hormonal y genitales externos) tienen un problema no menor, ¿qué lo llamamos?, ¿es una patología o no?. Se tiende a confundir lo patológico y lo natural, algunos creen que lo natural no puede ser patológico. Claro que la disforia es algo natural, se da en la naturaleza, pero también el cáncer de pulmón o las piedras en el riñón son algo natural y a la vez son patologías.





Lo fundamental es que todos queramos a nuestros “trans”, que nadie los discrimine, que nos preocupemos por defender todos sus derechos, desearles lo mejor y que sean felices. Para ello debemos intentar ofrecerles las mejores medidas objetivas y desapasionadas para paliar o terminar con sus problemas. Ahí entra la ciencia, que es la que puede aportar las mejores soluciones y necesita de una mentalidad abierta y tolerante, es decir, que la debemos dejar trabajar sin presiones ni imposiciones políticas. Las medidas a tomar se deben basar en hechos contrastados, necesitamos a los mejores especialistas, con experiencia, conocedores de la bibliografía al respecto, con seguimientos de décadas, para poder valorar las consecuencias a largo plazo de los diferentes tratamientos. No se trata de dar unas respuestas inmediatas para contentar unos deseos del momento, sin evaluar bien las consecuencias. En estos temas, los políticos deben informarse, desprenderse de sus ideologías y no tomar decisiones simplistas y viscerales, aunque puedan ser rentables electoralmente.





Vivimos un momento en que los partidos están demasiado ideologizados, lo que no nos beneficia en general a la sociedad ni en concreto a la comunidad trans.