Lo que le llega al paciente… y asintonías

La prensa vasca, en particular la del grupo Vocento y muy en particular Diario Vasco, es muy dada a destacar que la Sanidad vasca y Osakidetza están a la cabeza del estado en gasto sanitario, calculando 2.073 euros por habitante.

Siendo verdad no lo dice todo; ni desde la valoración relativa ni la absoluta. Desde lo relativo, porque había que valorarlo en función del PIB; y en ese ranking, con un 5,7% estamos a la cola de Europa (8%) y del estado (6,7%). Desde lo absoluto, porque siendo importante el porcentaje que Sanidad del Gobierno vasco destina a Osakidetza (79%), lo es más saber, qué porcentaje de esa cantidad se utiliza como dinero útil para servicio directo al paciente.

En el 49 Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial, el investigador de la Fundación de Investigación sanitaria y Biomédica de la Comunidad valenciana (FISABIO) Salvador Pairó, en su ponencia: “El despilfarro en el Sistema Nacional de Salud”, destacaba:”Uno de cada cuatro euros gastados en el Sistema Nacional de Salud no está aportando valor en términos de salud y bienestar”.

Leemos en la prensa vasca: “Osakidetza ha abonado 26,1 millones en una década por errores médicos”. Deja claro que el despilfarro sanitario, no es solo en gasto por utilización sino también por el coste del fracaso terapéutico y de las reacciones adversas (más que nunca hoy, por las inoculaciones génicas). El resto, fallos en la prestación de la atención, errores en la coordinación, complejidad administrativa, precios excesivos por monopolios y patentes, el fraude, el abuso y la mala gobernanza o la sobreutilización, entre otros…

Pero el “mal” ya queda hecho, y sobre el memoria colectivo subyace esa información un tanto deformada o escasamente perfilada con respecto a la realidad del día a día en los hospitales y ambulatorios de atención primaria.

Es cierto que reducen las listas de espera, pero no por méritos propios de los gestores de Osakidetza, sino a costa de los bolsillos de los ciudadanos a precio de lujo al enviar pacientes a centros privados con ánimo de lucro.

Si la energía política y mediática que gastan en esconder las deficiencias de servicio por falta de inversión y en ocultar las verdaderas intenciones en privatizar la sanidad pública….la gastaran en ser más eficientes, más transparentes, más profesionales y menos político-mercantilistas, con un menor presupuesto en Sanidad, se podría dar mejor servicio médico al paciente y con menor desgaste para el personal que trata directamente con él.

¿A que se debe ese crecimiento tan elevado y tan ocultado de la iatrogenia médica? Falta de medios, como bien lo hace saber el investigador médico Salvador Pairó. Falta de medios por desinversión en la pública e incentivar la privada por traspaso de servicios médicos como en febrero de 2023 en que se contrató a la multinacional alemana Fresenius (propietaria de la Policlínica y Quirón) servicios de hemodiálisis peritoneal y hemodiálisis domiciliaria a pacientes del sistema Sanitario de Euskadi. Servicios para 36 meses a 3000 pacientes potenciales por importe de facturación entre 12 y 15 millones.

Desmantelar es, reducir personal al eliminar servicios médicos habituales y contratarlos con empresas privadas. Se seguirá dando, mientras excargos políticos del PNV y exprofesionales de la red sanitaria vasca, estén empleadas en empresas privadas (Fresenius , Baxter, Dialbilbo, Hemobesa, NIMGenetics, Palex, IMQ y Keralty. Así Sr Urkullu, no sirve que la consejera Sagardui lo niegue una y otra vez, pues la realidad favorece esa situación y le quitan razón.

Esa última encabeza los programas de desmantelamiento de la sanidad pública internacional. En la dirección de Keralty están los exconsejeros de Sanidad Jon Darpón y Jon Azua, y en la directiva, los exviceconsejeros Fátima Ansotegui, José Andrés Gorritxo y la exdirectora de calidad Maria Teresa Bacigalupe. Muy eficaces en su día…..a la vez que hoy interesados con el lucro privado.

En carta de 2016 publicada en Gara “El negocio de la hemodiálisis”, el nefrólogo donostiarra ya jubilado Alesander Elosegi, ya denunciaba que en Gipuzkoa “pacientes a cargo de la Seguridad Social que siguen tratamiento de hemodiálisis son remitidos a centros privados”, y que “es muy frecuente que dicho nefrólogo titular del centro de diálisis privado sea asimismo el jefe de servicio de nefrología del hospital de referencia de la Seguridad Social”. “La calidad de la asistencia a los pacientes de hemodiálisis es peor que la que se puede ofrecer en un hospital de la Seguridad Social”... y nada ha cambiado.

Los artífices del milagro de que a pesar de ello el PNV obtenga esa mayoría de votantes, son sin duda alguna El Diario Vasco y una oposición en la que el Sr Otegi está más a pillar “cacho” que denunciar hechos ante una inexistente Fiscalía Anticorrupción y sin nueva Ley de Incompatibilidades y Transparencia.

Ser el territorio más rico del estado, estar a la cola en inversión sanitaria, escuchar a nuestro Lehendakari justificarlo porque los medios económicos son limitados y leer en el último informe titulado: “Los balones fuera del Lehendakari” que el secretario general de ELA-Gizalan Servicios Públicos Igor Eizagirre anuncie o denuncie: “¿Es una irresponsabilidad gastarse 500 millones en cumplir con las reivindicaciones del colectivo, o es más irresponsable mantener los servicios públicos en constante deterioro, mientras las instituciones vascas tienen 10.000 millones en la banca?…...pues se da una asintonía moral, democrática y profesional muy grave, que viendo a lo que están todos los partidos políticos, no se a quien le corresponde reclamar.

Pienso que corresponde al lehendakari Urkullu, que en principio nos aclare el porqué de esa disparidad en la visión y versión del gasto y calidad sanitarias de Osakidetza, basado en experiencias de pacientes y profesionales y no solo en sensaciones. En segundo lugar, que por favor la corrija con inversiones pues estando a la cabeza del estado en PIB, ya superamos a Alemania y a la media de la UE en carga tributaria (52%).

A los ciudadanos nos exigen cada vez mayor fiscalidad y obediencia tributaria, pero cada vez nos luce menos en servicios y retribuciones públicas, debido a asintonías político-económicas relatadas bien maquilladas con la propaganda y publireportajes mediáticos de los mencionados grupos de prensa. Así nos va.