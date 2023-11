Una colaboración a largo plazo, Colegio de Sagrado Corazón Mundaiz y Oxford University Press

El Colegio de Sagrado Corazón Mundaiz se complace en anunciar su emocionante asociación con Oxford University Press, una institución líder en certificación en el idioma inglés gracias a su Oxford Test of English. Esta colaboración estratégica tiene como objetivo principal fortalecer el aprendizaje del inglés entre los estudiantes de la institución y brindarles la oportunidad de obtener su certificado de inglés con estándares internacionales.

El inglés se ha convertido en una habilidad esencial en el mundo globalizado actual. Dominar este idioma no solo amplía las oportunidades académicas y profesionales, sino que también enriquece la experiencia cultural de los estudiantes. Con esta asociación, el Colegio de Sagrado Corazón Mundaiz, convirtiéndose en centro examinador, busca brindar a sus estudiantes una formación integral que incluya un sólido conocimiento del inglés.

Una de las principales ventajas de esta colaboración es la posibilidad de que los estudiantes obtengan su certificado de inglés a través del prestigioso Oxford Test of English. Este certificado es reconocido a nivel internacional y avala el nivel de competencia lingüística de los estudiantes en áreas clave como comprensión oral, lectura, escritura y expresión oral. Contar con este certificado puede abrirles puertas a futuras oportunidades académicas y profesionales tanto en España como en el extranjero.

Además de la certificación mediante el Oxford Test of English, la asociación con Oxford University Press proporcionará a los estudiantes del Colegio de Sagrado Corazón Mundaiz la posibilidad de acceder a una serie de beneficios adicionales. Entre ellos se incluyen:

Acceso a materiales de aprendizaje de alta calidad: Los estudiantes tendrán acceso a una amplia gama de recursos y materiales de aprendizaje desarrollados por expertos en la enseñanza del inglés. Estos materiales les permitirán mejorar sus habilidades lingüísticas de manera efectiva y dinámica.

Preparación para el Oxford Test of English: La asociación brindará a los estudiantes la oportunidad de prepararse adecuadamente para certificarse en inglés mediante el Oxford Test of English que es reconocido en todo el mundo. Esto les permitirá tener una preparación sólida y confianza al enfrentar este desafiante examen.

Desarrollo de habilidades comunicativas: La asociación se centrará en el desarrollo de habilidades comunicativas en inglés, lo que permitirá a los estudiantes expresarse con fluidez y confianza en situaciones reales. Esto les brindará una ventaja competitiva en el ámbito académico y profesional.

La Directora Académica del Colegio de Sagrado Corazón Mundaiz, Edurne Olaizola, expresó su entusiasmo por esta colaboración: "Estamos encantados de asociarnos con Oxford University Press para fortalecer el aprendizaje del inglés en nuestro colegio. Creemos firmemente en la importancia de brindar a nuestros estudiantes una educación integral que incluya el dominio de idiomas, y esta asociación es un paso importante en esa dirección".

La asociación entre el Colegio de Sagrado Corazón Mundaiz y Oxford University Press demuestra el compromiso de ambas instituciones con la excelencia académica y el desarrollo integral de los estudiantes. Esta colaboración permitirá a los estudiantes adquirir las habilidades lingüísticas necesarias para enfrentar los desafíos del mundo globalizado y abrirles las puertas a un futuro lleno de oportunidades.