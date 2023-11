Soluciones flexibles de interim management, en Manager In Motion

A lo largo del tiempo, las empresas transitan cambios y reestructuraciones. También deben superar distintos problemas y, en algunas ocasiones, requieren de un cambio de estrategia para poder superar el estancamiento de un negocio. En todos estos casos, un servicio de interim management puede ser la solución para progresar.

Para ello, es posible recurrir a los servicios de Manager In Motion, una firma que se especializa en proporcionar directivos o gerentes temporales que se ajustan a las necesidades de cada compañía. El trabajo de estos expertos siempre tiene objetivos claros y específicos, y una fecha de finalización.

Soluciones flexibles de interim management con Manager In Motion En todo momento, esta empresa acompaña a sus managers durante la gestión que deben llevar adelante. Este soporte es, por un lado, intelectual, para poder reflexionar y encontrar las mejores soluciones en situaciones complejas. También es pragmático y consiste en alentar la implementación de metodologías y herramientas innovadoras para cumplir los objetivos que se han acordado con el cliente.

En todos los casos, el interim manager trabaja para conseguir objetivos claros y su intervención tiene una fecha de finalización preestablecida desde el principio. De esta manera, estos profesionales se centran en definir e implementar las acciones que pueden tener mayor impacto en un negocio. Adicionalmente, se ocupan de garantizar la sostenibilidad de las mejoras cuando finaliza el plazo de su gestión.

En particular, Manager In Motion, como provider de este tipo de servicios, cuenta con una cartera de profesionales a los que conoce a la perfección. Entonces, cuando surge un nuevo proyecto, se puede asignar con agilidad un interim manager que se adecúe a las características de cada desafío. Por lo general, estos managers se incorporan a la empresa que requiere sus servicios con un contrato mercantil de prestación de servicios por un tiempo determinado. Esto ajusta los costes a la duración del proyecto, ya que no es necesario que este profesional pase a formar parte de la plantilla de manera definitiva.

¿En qué situaciones son necesarios los interim managers? Estos profesionales pueden ofrecer respuestas rápidas ante situaciones de crisis como, por ejemplo, la pérdida de mercado o de rentabilidad. En algunos casos, resulta necesario implementar medidas de emergencia, restablecer la estabilidad operativa de la empresa y desarrollar un plan para superar la crisis.

Por otra parte, estos expertos también pueden ser contratados para optimizar procesos que mejoren tanto la rentabilidad como la productividad, expandir un negocio a nuevos mercados o gestionar cambios. Con respecto a esto último, los interim managers suelen ser contratados para llevar adelante la integración de un negocio tras una fusión o adquisición o para implementar nuevas tecnologías.

A través de Manager In Motion es posible acceder a un servicio flexible de interim management que se adapta a las necesidades de cada compañía.