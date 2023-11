Sobre el proyecto Mujer Digital de South Marketing

La red de contactos o networking y la digitalización son aspectos esenciales para mantener activo y actualizado un negocio. Debido a todos los retos que enfrenta la mujer empresaria actual, el nivel formativo en las herramientas y estrategias modernas debe ser óptimo. En este sentido, el proyecto Mujer Digital de South Marketing surge como una oportunidad de crecimiento personal y profesional. A través de cada encuentro, las empresarias aprenden a mejorar su presencia digital y su red de contactos con la finalidad de fortalecer sus compañías.

Mujer Digital: reduciendo la brecha formativa en el mundo digital Mujer Digital es un proyecto que surge como iniciativa de South Marketing, agencia de publicidad enfocada en la digitalización de empresas. En particular, este proyecto ofrece oportunidades de formación a mujeres, ya que, de acuerdo a la agencia, existe una brecha formativa en el mercado. En este sentido, organiza talleres, eventos y foros que permiten conectar con otras emprendedoras y ampliar la visión empresarial. A su vez, esto genera sinergias, nuevos emprendimientos o el despeje de inquietudes.

En general, las sesiones y reuniones se enfocan en cómo debe llevarse un negocio en internet. Entre los temas recurrentes destacan la elaboración de una estrategia de marca, el diseño y posicionamiento web de la empresa, cómo gestionar la comunicación en redes sociales y mantener una reputación y un perfil online impecable. Para lograr todos estos objetivos es necesario formarse no solo en teoría, sino en la práctica. Mujer Digital también abarca una comunidad que se retroalimenta y se acompaña durante el proceso.

South Marketing: ¿por qué digitalizar un negocio? En la actualidad, el internet se ha convertido en el aliado ideal de las marcas, empresas y emprendimientos. A través de los diferentes canales de comunicación disponibles es posible llegar más rápido al público objetivo y aumentar las ventas. Sin embargo, para lograrlo es necesario adaptarse al entorno digital. Aunque cualquiera puede crear una página web o un perfil en redes sociales, no todos saben idear una estrategia de mercado. En este sentido, South Marketing ofrece variados servicios que se enfocan en crear una presencia digital pulcra y que genere un impacto real en sus audiencias.

Específicamente, South Marketing gestiona las redes sociales de sus clientes, elaborando una estrategia digital personalizada. Asimismo, planifica las publicaciones y el contenido. Por otro lado, se encarga del diseño web, cuidando que cada elemento sea el indicado para el e-commerce que lo requiera.

Esta agencia también se caracteriza por ofrecer formaciones personalizadas presenciales o en línea, individuales y grupales. A través de sus packs formativos los usuarios pueden aprender a digitalizar su negocio sin recurrir a agencias de publicidad.