FuelYourBrands se une al UGC en su tercer aniversario

Tres años después de su lanzamiento, FuelYourBrands se ha consolidado como empresa referente en el sector UGC (User Generated Content) gracias a su tecnología, que permite optimizar las estrategias de marketing con microinfluencers. Con este servicio, son los consumidores quienes crean un contenido que las marcas pueden publicar en sus redes sociales, ofreciendo una imagen más cercana y veraz.

Esta apuesta hacia nuevos horizontes es un momento destacado en la trayectoria de la empresa, dado que no solo continúa logrando adaptarse a las necesidades de distintos mercados con su plataforma all-in-one, sino que ahora optimiza sus servicios mediante una interfaz más ágil y prestaciones personalizadas.

En la siguiente entrevista con Jesica Alcalde y Sandra Mora, fundadoras de FuelYourBrands, se repasará la travesía de la plataforma y las estrategias clave que la han posicionado como una fuerza innovadora en el sector competitivo del marketing de microinfluencers, ante su expansión al UGC.

Desde su creación en 2020 hasta hoy, FuelYourBrands ha pasado de ser una startup en periodo de prueba a destacar en el sector del marketing de influencers. ¿Cómo describiríais la evolución de la plataforma y cuáles consideráis que han sido los hitos más significativos en este camino?

Uno de los puntos fuertes de FuelYourBrands es nuestra capacidad para evolucionar y adaptarnos a nuevas necesidades, así como nuestra facilidad para escalar nuestro negocio. Por eso, además de las mejoras continuas de la plataforma y la incorporación de nuevas vías de negocio (como el UGC o las campañas para el sector B2B en LinkedIn), hemos conseguido expandirnos a 3 países y habilitar el servicio a 5, todo en menos de 3 años.

Como hitos significativos, podemos marcar el establecimiento de nuevas sedes y la creación de equipo en España, México y Colombia, contar con la confianza de más de 450 empresas, conseguir que más de 20.000 microinfluencers estén registrados en nuestra plataforma y captar la atención de Forbes Colombia, donde aparecimos este año.

¿Cómo surgió la idea de incorporar el User Generated Content a vuestra oferta?

La idea surgió a raíz de detectar dos necesidades en nuestros clientes y en el mercado en general. Por un lado, nos encontramos con una red social que está en continuo y rápido crecimiento, como es TikTok, en la que las marcas deben estar presentes, pero para la cual no tienen capacidad de crear contenido en vídeo constantemente. O incluso e-commerces que no tienen capacidad para crear contenido mostrando toda su variedad de productos. Por otro lado, tenemos marcas que necesitan aumentar la naturalidad, credibilidad y autenticidad de sus perfiles en redes, cosa que pueden conseguir mostrando experiencias de personas reales.

¿Cómo se integra la tecnología de FuelYourBrands para aprovechar al máximo el UGC?

El algoritmo de nuestra plataforma permite segmentar a los microinfluencers según ubicación, género, edad, red social y sector de interés, permitiendo a las marcas conectar con entre 20 y 500 creadores de contenido afines a ellas en solo unos minutos. Esto hace posible agilizar los tiempos y reducir costes.

¿Cuál diríais que es el valor añadido que esta estrategia aporta a las marcas en comparación con otras formas de contenido?

Esta estrategia permite a las marcas contar con contenido auténtico y variado para las redes sociales, mejorar su posicionamiento mostrando experiencias e historias de éxito de personas reales, aumentar su notoriedad y engagement en redes, mejorar su conversión con contenido generado por clientes o usuarios y ahorrar recursos, siendo los influencers los que crean el contenido para la marca.

¿Qué estrategias clave habéis implementado para consolidaros dentro de este sector y cómo planeáis mantener esa posición en el futuro?

Nuestra estrategia de posicionamiento y diferenciación se sostiene por la calidad y transparencia de nuestros resultados, ya que nuestros microinfluencers están auditados bajo un ER (engagement rate) igual o superior al 4 %, asegurando resultados de calidad. Por otro lado, ofrecemos total transparencia gracias a informes de métricas en tiempo real, accesibles y descargables a través de la plataforma. Y, por supuesto, la automatización. Ninguna plataforma del mercado automatiza el proceso de creación y gestión de campañas de microinfluencers de inicio a fin, lo que permite agilizar los tiempos notablemente. Calculamos que la gestión por perfil de forma manual es de 10 horas, mientras que con la plataforma es de 10 minutos. Esto también permite escalar las campañas a otros mercados.

¿Qué reflexiones hacéis sobre estos tres años de trayectoria?

Lo más importante es rodearte de un buen equipo, que disfrute del día a día en el proyecto tanto como las fundadoras. Si el trabajo se disfruta, las cosas salen mejor. Por supuesto, es muy importante también la autocrítica para seguir mejorando, y es algo que ha estado muy presente estos tres años y que debe de seguir estándolo.

¿Cómo creéis que han influido los desafíos del contexto global en el crecimiento de la empresa?

El mundo está cada vez más digitalizado y, por lo tanto, a nosotros como compañía nos beneficia, ya que estamos en ese sector. No obstante, siempre hay que seguir innovando para estar a la altura del mercado.

¿Cómo os habéis enfrentado los desafíos de la internacionalización y cómo se ha adaptado la plataforma a las distintas necesidades y dinámicas de cada mercado?

Para poder entender bien los diferentes mercados a los que nos expandimos y sus contextos, hay que vivirlos en primera persona y, por ello, Jesica, nuestra CEO, se ha desplazado a cada uno de los países donde tenemos presencia para entender la cultura y contratar equipo local. Tecnológicamente no es un reto, ya que tenemos una tecnología muy robusta y escalable que podría ir mañana a cualquier parte del mundo, siendo el reto más importante la contratación de un equipo local que realmente se comprometa y sea autosuficiente una vez los dejemos pivotando en el país que sea.

¿Cuáles son los próximos pasos para FuelYourBrands en términos de innovación y expansión? ¿Hay algún nuevo mercado o función que tengáis en el punto de mira?

El próximo gran paso es abrir filial en Chile, Perú y Ecuador con equipos locales. En cuanto a la tecnología, no lo vemos como un próximo paso, sino como un día a día, ya que innovamos y mejoramos nuestra plataforma todas las semanas, somos muy ágiles, por ello, nuestro mayor cambio vendrá en 2024 con un crecimiento significativo del equipo y de países donde tenemos presencia.

Desde una startup prometedora hasta convertirse en un actor destacado en el ámbito del UGC y el marketing de influencers, FuelYourBrands ha mantenido un camino sostenido de compromiso y evolución. Su habilidad para insertarse a nuevos territorios -como México y Colombia, donde ya está asentada- y ofrecer soluciones vanguardistas demuestra su excelencia y una inigualable capacidad de adaptarse al interior de un presente digital dinámico.

La incorporación del User Generated Content como parte integral de su oferta destaca la visión proactiva de la plataforma para satisfacer las necesidades emergentes del mercado, mientras que sus planes ambiciosos de expansión dan cuenta de su habilidad para afrontar nuevos desafíos. Además, al ofrecer un nuevo precio especial para agencias, se posicionan como el aliado clave para organizaciones que buscan ofrecer un servicio extra, sin la necesidad de invertir excesivo tiempo y dinero.

Estos tres años de FuelYourBrands, en los que han ofrecido soluciones idóneas de marketing de influencers para las marcas y agencias de marketing y publicidad, son solo el inicio de una emocionante travesía hacia la innovación y el crecimiento continuo en la industria.