Berta Jayo presenta nuevas performances en las que regala camisetas con la palabra 'Libre'

Con el objetivo de honrar el valor de las mujeres, la artista conceptual Berta Jayo ha realizado performances en Ciudad de México y Santander, España, en las que regala camisetas con la palabra “Libre”. Además, la artista planea llevar esta iniciativa a otras ciudades del mundo.

La primera performance fue el 24 de mayo en México, donde regaló unas 1.000 camisetas solo a mujeres. Se hizo en colaboración con el CCE Centro Cultural de España en México. El 4 de agosto tuvo lugar la segunda performance en Santander, donde regaló 600 camisetas que volaron en una hora y que se dieron a mujeres y hombres por igual.

Ocupar un puesto en un mundo de hombres Esta performance de Berta Jayo en México tienen el propósito de reconocer el coraje de las mujeres y destacar su rol creador. En ese sentido, un extracto del texto que se envió por WhatsApp a quienes recibieron las camisetas decía lo siguiente: “Mujer, que con tu valentía has sabido ocupar tu puesto en el mundo de los hombres, que con soltura e imaginación recorres el mundo ayudando a los más débiles, que con tus manos has sabido construir un mundo nuevo. Un mundo basado en la esperanza y en la comprensión y solidario con los que tienen hambre y sed de justicia. Sin ti no existirían los niños que se hacen hombres, ni las niñas que se hacen mujeres. Sin ti la creación estaría parada esperándote”.

Asimismo, se menciona que la destreza femenina crea maravillas y subraya tanto la belleza exterior como interior de las mujeres. Además, el texto termina con un mensaje de motivación: “Tu inteligencia supera a la de los dioses y tu elegancia no necesita atuendo. Vas a llegar tan alto como quieras. Vas a poder superar los más grandes desafíos”.

Berta Jayo planea llevar estas performances a otras ciudades, incluyendo Nueva York, Estados Unidos; Londres, Reino Unido, Madrid, España. Asimismo, la artista conceptual llevará su propuesta a algunos países de África.

Berta Jayo Esta artista nacida en Santander ha logrado destacar como una multifacética creadora que usa su talento para alentar la reflexión. Estudió Bellas Artes en la Universidad de Bilbao y realizó un posgrado y un máster en Bellas Artes en el Chelsea College of Art and Design de Londres. Al mismo tiempo, su formación incluye participaciones en programas como el International Studio and Curatorial Program de Nueva York.

Finalmente, vale la pena mencionar que la artista se define a sí misma como una creadora inconformista, crítica y en continua evolución. Y su lenguaje más claro es el arte conceptual, el cual ha desarrollado en diversos soportes y sobre una amplia gama de temas, pero siempre con el enfoque de provocar el intelecto y ofrecer visiones que desafían los estereotipos.