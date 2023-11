Garantías mecánicas, una herramienta para proteger la compraventa de vehículos entre particulares

En España, las características requeridas en las garantías mecánicas para compraventa de vehículos entre particulares se establecen en los artículos 1461 y 1484 del Código Civil. Según esta legislación, el plazo mínimo de vigencia de la garantía en estos casos debe ser de 6 meses.

Además, los especialistas de Garantía Entre Particulares explican que este tipo de garantías se activan en caso de producirse una avería cuyo origen es previo a la operación de compra. A través de la plataforma web de esta empresa, es posible contratar pólizas para distintos vehículos completando unos pocos pasos.

¿Cuáles son las obligaciones de los vendedores de vehículos en una operación entre particulares? A principios de 2022, con la implementación del Real Decreto-Ley 7/2021 en España, se introdujeron cambios en las condiciones de compra de vehículos de segunda mano. Esta normativa estableció un período de garantía ampliado de un año entre particulares, a menos que se acuerde expresamente otra duración en el contrato, que, en todo caso, no puede ser inferior a seis meses.

Dentro de este marco legal, la responsabilidad del vendedor durante el período de garantía es crucial. En caso de que el vehículo sufra una avería durante este lapso, el vendedor asume la responsabilidad de llevar a cabo las reparaciones necesarias, salvo que el problema esté previamente especificado en el contrato de compra o se demuestre que es resultado de un mal uso por parte del nuevo propietario.

Esto tiene como objetivo principal proteger al comprador de lo que se conoce como vicios ocultos, o sea, averías que no se pueden detectar a simple vista. Entonces, los defectos cubiertos por la garantía son aquellos que no están detallados en el contrato firmado por ambas partes. A su vez, esto puede incluir reparaciones diversas como fallos eléctricos, problemas en el sistema de frenos, dirección, amortiguadores, mecánica, sistema de alimentación y climatización, entre otros.

Garantías mecánicas para operaciones de compraventa entre particulares en Garantía Entre Particulares Esta empresa ofrece distintas pólizas que han sido diseñadas y pensadas para diversos vehículos. Por ejemplo, Garantía Entre Particulares dispone de pólizas para coches con motor a combustión, híbridos y eléctricos. Además, esta firma cuenta con planes de garantías para motos con hasta 15 años de antigüedad y 100.000 kilómetros recorridos. En cuanto a las autocaravanas, los planes de cobertura están disponibles para modelos de hasta 20 años de antigüedad y 350.000 kilómetros recorridos.

Por otro lado, el equipo profesional de esta compañía ofrece orientación y asesoramiento para que cada cliente pueda encontrar una garantía mecánica que resulte adecuada a sus necesidades.

Por medio de Garantía Entre Particulares es posible acceder a garantías mecánicas para distintos tipos de vehículos. De este modo, es posible llevar a cabo una operación de compraventa entre particulares con tranquilidad y confianza.