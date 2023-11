Cómo elegir el sofá perfecto para cada salón

Los sofás son mobiliarios imprescindibles en un hogar, ya que permiten a los propietarios disfrutar de momentos de descanso, entretenimiento y de ocio con amigos, familiares o la pareja. Actualmente, existen tipos de sofás para cada tipo de salón debido a la demanda de las personas y empresas en los últimos años por crear espacios mucho más confortables, prácticos y elegantes. Es muy importante hacer una correcta elección a la hora de adquirir un sofá y el tipo de salón que se tenga será decisivo para elegir un modelo u otro. ¿En qué hay que fijarse?

¿Qué tipos de sofás elegir para cada salón? Hay varios factores que determinarán la elección final para elegir el mueble: el tamaño del salón, el estilo y las necesidades de los dueños, ya que no es lo mismo utilizar un sofá solo para relajarse que para ver maratones de series, dormir, etc.

Salón pequeño: Un sofá pequeño o de dos plazas será suficiente. Un sofá con chaise longue también puede ser una opción interesante para separar diferentes zonas del salón. Además, para sacarle el máximo partido a una estancia pequeña, es ideal la elección de un sofá con asientos extraíbles, los cuales resultan muy prácticos para diferentes tipos de salones, ya que pueden hacerse más grandes o pequeños según la conveniencia de sus propietarios.

Un modelo que lleve compartimentos para guardar mantas y cojines, como por ejemplo un sofá con brazos arcón, también es una gran elección. Pues, esto hará que se optimice el espacio, dando así una mayor amplitud. Asimismo, si la vivienda en general es pequeña, una opción a tener en cuenta es la elección de un sofá cama de apertura italiana. Puesto que de esta forma se tiene dos muebles en uno y se evita el tener una cama extra para posibles invitados.

Salón grande: Un sofá grande para este tipo de estancia siempre es una buena opción. También son recomendables los sofás chaise longue y las rinconeras. Además, se pueden elegir sofás modulares para poder reorganizar el espacio como mejor convenga en cada situación. Los sofás con asientos de sistema relax también son una buena opción para este tipo de salones, esta elección dependerá del tipo de uso que se le quiera dar al mueble. Es importante tener en cuenta factores como, ¿cuántas personas conviven en el hogar?, ¿coinciden en el salón?, ¿se va a utilizar para reuniones de amigos?

Por otro lado, el estilo del salón también será decisivo para la elección del sofá, ya que no es lo mismo vestir una estancia rústica qué moderna. Para salones más clásicos o rústicos, son ideales los sofás con acabados o detalles en madera. Para salones más modernos, los colores neutros y las líneas sencillas siempre triunfan.

Tips para la distribución y ubicación de sofás en distintos tipos de salones Para tener en cuenta la ubicación del sofá es muy importante tener en cuenta la forma del salón y el espacio total que se quiere ocupar con el mueble, así como la orientación, la iluminación y la ubicación del resto de muebles. Además, es imprescindible medirlo todo muy bien para hacerse una idea de cómo va a quedar, ya que muchas veces se tiende a caer en el error de medir "a ojo" puesto que esto puede dar lugar a que se elija el mueble del tamaño equivocado y no quede bien en el espacio ubicado. Para medirlo bien hay que tener en cuenta tanto el ancho, como el fondo y la altura, y en el caso de que sea con asientos extraíbles, relax, de apertura italiana, etc. habrá que tener en cuenta cómo queda el sofá desplegado en su máximo tamaño para comprobar de que todo va a quedar según la idea prevista.

