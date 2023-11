La productora audiovisual NoSoloClips y la celebración de su quinto aniversario

La conocida productora audiovisual NoSoloClips celebra su quinto aniversario, consolidándose como una de las agencias líderes nacionales en la creación de contenido audiovisual para empresas.

Especializada principalmente en la producción de vídeos corporativos y spots publicitarios, NoSoloClips ha dejado su huella en más de 250 producciones en todo el país desde su fundación.

Fundada por Fran Rogero, experto en marketing y cine publicitario, la agencia ha evolucionado para convertirse en una referencia en el sector.

Entre sus clientes se encuentran marcas de renombre como Amazon, Yamaha, Hawaianas, Baleària, Azteca, Keraven, Grespania, Rei, Orliman o Esic, entre otras.

El secreto de su éxito reside en la creatividad y originalidad de sus producciones, creando una pieza original y disruptiva para cada proyecto.

Para ello, lo primero que hacen, tras un briefing inicial con el equipo de marketing o comunicación de la marca, cuenta Fran Rogero, es estudiar y comprender a fondo el producto o servicio que tienen que comunicar audiovisualmente. A partir de ahí, el equipo creativo se pone a trabajar, generando una historia original y disruptiva, que conecte con las emociones de la audiencia.

Es muy importante, incide, cuidar todos los detalles, los días de grabación, como las localizaciones, iluminación, los actores, etc., así como la posterior post-producción, donde el “gusto” de la edición, elegir la música adecuada o sonidos de apoyo hacen que una producción genere el impacto deseado.

Para todo ello, es imprescindible rodearse de un equipo profesional especializado en cada área, y NoSoloClips tiene la suerte de contar con él desde el primer día que pusieron en marcha este proyecto.

Se pregunta a Fran Rogero cómo ve el futuro del vídeo en la comunicación estratégica de las empresas:

El vídeo se ha erigido como la nueva realidad en el panorama del marketing digital, posicionándose como una herramienta indispensable dentro de cualquier estrategia de comunicación empresarial. En este contexto, las productoras audiovisuales desempeñan un papel fundamental al ofrecer servicios especializados en la creación de vídeos corporativos y profesionales que potencian la visibilidad y la imagen de las marcas.

El impacto del vídeo en la percepción de una marca es innegable, constituyendo entre el 80 % y el 90 % del total de la impresión que esta genera. La creación de vídeos bien elaborados no solo capta la atención de la audiencia, sino que también contribuye a forjar una conexión emocional con los espectadores. Este factor es esencial en la era digital, donde la capacidad de retención de la información es más efectiva a través de formatos visuales y dinámicos.

Además, la utilización de vídeos en la estrategia de comunicación empresarial no solo fortalece la presencia de la marca, sino que también impulsa el desarrollo de habilidades tanto para la empresa como para sus equipos.

La creación de contenidos visuales requiere una comprensión profunda de la identidad de la marca, la audiencia objetivo y las tendencias del mercado, fomentando así un enfoque estratégico y un aprendizaje continuo.

En resumen, invertir en una estrategia de videomarketing, respaldada por una productora audiovisual especializada, no solo garantiza una presencia impactante en el mercado digital, sino que también abre las puertas a nuevas oportunidades, construyendo una base sólida para el crecimiento y el éxito a largo plazo.