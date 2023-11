Disfrutar de deportes extremos de alto nivel en la muestra Freestyle Show Granollers 2023

El motocross freestyle, también conocido como FMX, es un deporte extremo en el que distintos pilotos ejecutan todo tipo de saltos y trucos. Esta disciplina joven atrae a una cantidad de público cada vez mayor, ya que resulta visualmente atractiva y emocionante.

Actualmente, uno de los mejores espectáculos de este deporte extremo a nivel europeo es el de Freestyle Show Granollers 2023. En este sentido, la última presentación del equipo Breaking, realizada recientemente, ha conseguido un lleno completo del Palacio Olímpico de Deportes de Granollers por tercer año consecutivo. De hecho, 15 días antes ya se podía ver el cartel de sold out.

Música, show y destrezas de motocross en Freestyle Show Granollers 2023 La edición 2023 de este espectáculo ha subido el nivel gracias a la presentación de nuevos trucos y a una introducción que ha sorprendido a los más de 5.000 asistentes. Las puertas abrieron a las 17 horas y, durante las dos horas de acceso, los asistentes que arribaron temprano disfrutaron de un pre-show en el que participaron diferentes artistas.

A las 19 horas se produjo el primer gran impacto de la velada. En ese momento, comenzó a sonar una versión acústica a piano y violín de Flying Free. Entonces, la artista mundialmente conocida Marian Dacal entró en escena y cantó esta canción mientras los pilotos de Breaking saltaban por encima de ella.

Entre ellos, se encontraba David Rinaldo, ganador de los X Games 2023. Lo acompañaron otros nombres célebres del motocross freestyle como Dany Torres, Pedro Moreno, Abraham Parra, Javi Jabato y Raül Lerena, que regresó tras 6 años de retiro.

En particular, las primeras rondas anticiparon un nivel de infarto con la realización de back flips “mortales” y saltos en parejas. Después de esta primera parte, se realizó un concurso de plegadas que tuvo al sevillano Dany Torres como ganador.

Jóvenes promesas y un front flip para el recuerdo En la media parte de este espectáculo se presentaron algunas de las jóvenes promesas de la escuela de motocross infantil Motoffroad de la Ametlla del Vallès, realizando su vuelta de honor delante del público.

Más tarde, en la segunda parte del show de rondas individuales, se vivieron momentos intensos y únicos. Con respecto a esto, el público pudo disfrutar de trucos de nivel mundial. A su vez, el colofón final estuvo a cargo del francés David Ribaldo, que obtuvo el premio Best Trick con un front flip “mortal hacia delante” que ha quedado para el recuerdo. Gracias a la ejecución perfecta de este truco, este piloto recibió una maleta de herramientas de la marca JBM de la mano de Isaac Gómez, organizador del evento.

La tercera edición de Freestyle Show Granollers, a cargo del equipo de deporte extremo Breaking, ha marcado un antes y un después en la práctica de esta disciplina.