La miel es un producto agrícola nutritivo utilizado como endulzante natural, y con múltiples propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antibióticas, etc. En la UE, España se posiciona como la “primera colmena” en la producción de miel, con la cual se abastece a nivel nacional e internacional. Una de las empresas que destaca en la producción de miel de calidad en el país es Joyra Sabor Nacional, la cual demuestra su compromiso con la excelencia en cada uno de sus productos. En la actualidad la marca presenta una amplia variedad de miel y muchos productos hechos con miel 100 % natural.

Más de 20 variedades de miel 100 % natural Joyra Sabor Nacional es una compañía totalmente comprometida con el mundo rural y con la máxima calidad de la miel. Actualmente, existen en el mercado muchos tipos de miel adulterada que no cumplen con el nivel de calidad apropiado, alterando no solo el sabor sino las propiedades del producto. En cambio, Joyra Sabor Nacional ofrece miel pura proveniente de 30 apicultores de España, la cual pasa por un proceso de análisis en laboratorio, con lo cual se determina su pureza, naturalidad y calidad suprema. Hoy en día, la marca presenta más de 20 variedades de miel natural, sin aditivos químicos, para todos los gustos. Entre ellas se encuentra la miel de aguacate, miel de madroño, miel de anís, de albadia, de bosque, de almendro, de brezo, de castaño, de cilantro, de eucalipto, etc. Cada una de estas proviene de un entorno natural distinto, en el que las abejas realizan su magia para producir una miel excepcional, llena de sabores intensos, aromas exquisitos y manteniendo sus propiedades naturales.

Expertos en productos a base de miel natural Joyra Sabor Nacional ofrece miel natural y también una amplia gama de deliciosos productos que son una verdadera fiesta para el paladar. En su catálogo presentan distintos paquetes de caramelos con miel, combinados con otros ingredientes como romero, propóleo, tomillo, canela, hierba del cantor, jengibre y limón. De igual forma, presentan una selección de mermeladas que unen el delicioso sabor de la miel pura con ciruela, frambuesa, fresa, arándanos, melocotón, frutos rojos, limón, naranja y más, todas ellas sin azúcares añadidos, ya que están endulzadas con zumo de uva y miel. Otros productos interesantes de la empresa son las especialidades de la colmena como miel con ajo negro, miel con jengibre o miel con maca entre otras. Un aspecto importante para Joyra Sabor Nacional es la investigación. En este contexto, el equipo de la empresa desarrolla un profundo trabajo de investigación con el que determinan los beneficios para la salud de los productos, sin contar con sus aplicaciones en la gastronomía. En la actualidad, la marca se mantiene fiel a sus principios de calidad, creando productos innovadores y sostenibles.