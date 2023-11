Smoking Paper logra plantar 200.100 árboles para #GivingTuesday en su iniciativa Roll with Green

El nuevo objetivo era llegar a plantar 200.000 árboles con base en la participación de usuarios y en colaboración con Trees for the Future, al que se han sumado 100 árboles más para celebrar el centenario en 2024. La participación de Smoking Paper se realiza enmarcada en su 100 aniversario y tras obtener la máxima calificación del referente mundial en sostenibilidad CDP en diferentes áreas La marca líder española especializada en libritos de papel de liar, Smoking Paper, continúa participando en el movimiento mundial conocido como #GivingTuesday, que promueve acciones solidarias por parte de empresas, personas, instituciones y centros educativos.

Como sucede con otros días señalados en el calendario que están más enfocados a incentivar el consumo, #GivingTuesday pretende promover acciones e iniciativas solidarias a fin de que el altruismo también tenga visibilidad y reconocimiento durante una fecha señalada en el calendario, el 28 de noviembre.

Smoking Paper, una marca con un fuerte compromiso medioambiental, ha venido participando de manera habitual durante 6 años consecutivos en el movimiento, algo que ha hecho a través de su iniciativa Roll with Green, enfocada a recuperar la forestación en varias zonas de África.

Iniciativa de éxito Roll with Green de Smoking Paper

Roll with Green consiste en una iniciativa de Smoking Paper en colaboración con Trees for the Future, que inicialmente perseguía el objetivo de plantar hasta 165.000 árboles. Este reto ya fue superado en 2021, pero la marca decidió no detenerse ahí para seguir participando en iniciativas como #GivingTuesday, con las que sigue motivando a los usuarios a participar.

En esta ocasión se ha ampliado el objetivo de plantación hasta los 200.100 árboles, haciendo un guiño al 100 aniversario que la marca celebrará este 2024 y ampliando el ya ambicioso objetivo de plantar 200.000.

Para ello y como en años anteriores, necesita la participación e involucración de sus usuarios. Al utilizar en redes sociales el hashtag #rollwithgreen, se planta un árbol en nombre de quien ha hecho la publicación.

Esta acción es posible gracias a la colaboración con Trees for the Future, una ONG que actúa desde hace años en 9 países diferentes, en la plantación de árboles y la lucha contra la deforestación.

Smoking Paper obtiene su reconocimiento en sostenibilidad con la calificación "A" otorgada por CDP

La iniciativa Roll with Green de Smoking Paper encuentra el entorno perfecto para seguir difundiéndose en el movimiento #GivingTuesday.

En cualquier caso, Roll with Green no es la primera ni será la última iniciativa de la marca en la búsqueda de un mundo más sostenible.

De hecho, Smoking Paper ha obtenido su reconocimiento certificado por un tercero independiente al esfuerzo y la inversión realizada en sostenibilidad de forma oficial, al obtener la máxima calificación "A" en CDP Water Security y "A-" en CDP Forests, situándose en la categoría Leadership (Liderazgo). A ellas suma también la calificación "B" para CDP Climate Change.

En todo el mundo 13 empresas (de 18.700 analizadas) han obtenido la calificación de triple A en CDP Water Security, CDP Forest y CDP Climate Change. El objetivo de la marca es entrar próximamente en este reducido grupo de empresas, con el fin de asentar su compromiso por la sostenibilidad.

Para ello, entre otras medidas, Smoking Paper se encuentra actualmente desarrollando proyectos de innovación de producto que van desde el desarrollo de materias primas más respetuosas con el medio ambiente, hasta packagings más sostenibles.