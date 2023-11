¿Qué servicios ofrece Mobiliar?

El mobiliario de oficina juega un papel determinante en la productividad y en el rendimiento de las empresas. Una oficina ergonómicamente diseñada hace que los empleados se sientan cómodos y sin molestias físicas, lo que les permite concentrarse mejor en sus tareas diarias y ser más eficientes. Por esta razón, es importante prestar atención a la elección del equipamiento de oficina, tanto a la hora de equipar un nuevo espacio como cuando se plantea hacer una renovación total o parcial.

Mobiliar es una empresa especializada en el diseño de espacios de trabajo con sede en Madrid. Ofrece un servicio personalizado de diseño de oficinas para compañías de cualquier tamaño y sector a nivel nacional, que favorece la productividad, la creatividad y la satisfacción de las personas.

Ha quedado demostrado que el diseño adecuado de las oficinas favorece la productividad y la operatividad en las organizaciones. Para Mobiliar, ¿qué aspectos debe tener un buen mobiliario de oficina?

Para Mobiliar, un buen mobiliario de oficina debe cumplir con una serie de aspectos claves que contribuyan a mejorar la productividad y la operatividad en las empresas. En primer lugar, está la ergonomía. El mobiliario de oficina debe ser ergonómico para garantizar el confort y la salud de los empleados. Sillas, mesas y otros elementos de mobiliario deben ajustarse a las necesidades individuales de los trabajadores, promoviendo una postura adecuada y reduciendo el riesgo de lesiones.

También es importante prestar atención al espacio y distribución del equipamiento de oficina, ya que este debe estar diseñado de manera que optimice el espacio disponible y permita una disposición eficiente de los elementos. Esto puede incluir sistemas de almacenamiento inteligentes y muebles que se adaptan a diferentes configuraciones de oficina como pueden ser las mesas elevables. Finalmente, la elección debe tener buen estilo y diseño. El mobiliario de oficina debe reflejar la identidad y la cultura de la organización. Un buen diseño puede aumentar la productividad de los empleados y ayudar a retener el talento.

¿En qué consisten sus servicios de equipamiento integral de espacios?

Nuestros servicios de equipamiento integral de espacios ofrecen soluciones completas y personalizadas a empresas que desean crear ambientes de trabajo eficientes y atractivos. En Mobiliar proporcionamos un enfoque integral que abarca todos los aspectos necesarios para la optimización de los espacios de una oficina.

Algunos de los componentes clave de nuestros servicios incluyen servicio de diseño de interiores. Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros clientes para crear espacios que reflejen la identidad y los valores de su empresa. Esto abarca desde la disposición de los muebles hasta la selección de colores, iluminación y materiales.

También nos encargamos de la selección de mobiliario, ofreciendo una amplia gama de opciones de mobiliario de oficina, desde sillas ergonómicas, mesas operativas y mamparas divisorias, hasta distintos sistemas de almacenamiento, equipamiento para vestuarios y mobiliario personalizado. Nos aseguramos de que el mobiliario elegido sea lo que el cliente necesita, además de ser funcional, ergonómico y estéticamente atractivo.

Por otra parte, somos especialistas en planificación de espacios. Ayudamos a maximizar la eficiencia del espacio disponible mediante la disposición estratégica de los elementos de mobiliario y la creación de áreas de trabajo colaborativas y privadas, según las necesidades de la empresa. Asimismo, nuestro equipo profesional se encarga de la entrega, instalación y montaje de todo el equipamiento, asegurándonos de que todo esté listo para su uso en el plazo acordado.

Otro de nuestros valores diferenciales es que ofrecemos opciones de personalización para adaptar el mobiliario y los espacios a las necesidades específicas de cada cliente, lo que incluye la incorporación de la identidad de marca e, incluso, logotipos en los diseños.

A la garantía de calidad y experiencia de Mobiliar, sumamos las ventajas del renting. Hoy las empresas, y sus oficinas, no son siempre iguales, sino que evolucionan. El renting de mobiliario consiste en la realización de un contrato de arrendamiento a medio-largo plazo por el cual podrás disponer de las oficinas que necesites en cada momento, sin inversión inicial.

En resumen, nuestros servicios de equipamiento integral de espacio buscan crear entornos de trabajo que fomenten la productividad, el bienestar de los empleados y la identidad corporativa, todo ello mediante un enfoque completo que abarca desde el diseño hasta la instalación y servicio posventa.

¿Qué tipo de mobiliario de oficina ofrecen?

En Mobiliar, ofrecemos mucho más que muebles de oficina; proporcionamos experiencias transformadoras. Nuestra gama de mobiliario no se limita a la funcionalidad, sino a la fusión perfecta de diseño vanguardista, ergonomía y versatilidad. Desde elegantes estaciones de trabajo hasta áreas de descanso innovadoras, cada pieza es cuidadosamente seleccionada para inspirar la productividad y reflejar la identidad única de cada empresa.

Además de contar con variedad de modelos de mobiliarios modernos, ¿realizan diseños personalizados?

En Mobiliar, no solo seguimos las tendencias, las creamos. Más allá de nuestra extensa gama de muebles modernos, destacamos por nuestra capacidad para convertir sueños empresariales en realidad. Ofrecemos diseños personalizados que van más allá de las expectativas, colaborando estrechamente con cada cliente, para plasmar su visión en cada rincón de su espacio de trabajo. Cada mobiliario personalizado es una obra maestra que cuenta la historia y los valores de la empresa que lo posee.

En un mundo donde la individualidad es clave, creamos espacios que no solo cumplen con las necesidades prácticas de una oficina, sino que también reflejen la esencia y personalidad de cada cliente que elige a Mobiliar para transformar su entorno laboral.

La calidad es uno de los factores que priorizan los clientes a la hora de adquirir un mobiliario de oficina. Coméntenos más sobre el proceso de diseño y confección de sus productos.

La calidad es la piedra angular de todo lo que hacemos en Mobiliar. Desde el primer trazo en el diseño hasta el último detalle de la producción, nos esforzamos por superar las expectativas del cliente. Nuestro proceso de diseño no se trata solo de crear muebles estéticamente agradables; es una búsqueda apasionada de la perfección funcional y duradera.

Cada producto de Mobiliar pasa por un meticuloso proceso de investigación y desarrollo, donde combinamos las últimas tendencias en diseño con innovaciones ergonómicas. Nuestro equipo de diseñadores no solo imagina espacios, sino que también anticipa las necesidades cambiantes del entorno laboral.

Sabemos que cuentan con un amplio catálogo de proyectos de diseño de mobiliario realizados para diferentes marcas. ¿Podrían hablarnos en particular de alguno de estos trabajos?

A lo largo de los años, hemos realizado infinidad de proyectos. Resulta difícil destacar uno en particular, pero sí podemos mencionar algunos que nos han resultado especialmente interesantes. Todos ellos han sido personalizados y adaptados a las necesidades específicas de nuestros clientes como DAFO Spain, Lantania, Circutor, Casty, Azkoyen Vaquerizo Arquitectos, Ahorramas o Elecnor.

Si quieres saber más sobre cada uno de ellos, puedes visitar en nuestra web la sección proyectos.

En más de 50 años de trayectoria, han pasado de ser una pequeña empresa dedicada al suministro de muebles, a convertirse en una de las organizaciones líderes en diseño de espacios profesionales. ¿Podrían comentarnos cuál ha sido la clave de este logro?

Cada uno de los 50 años han sido un emocionante viaje para Mobiliar, y el secreto del éxito radica en nuestra capacidad de evolucionar con las necesidades cambiantes del mundo empresarial. En lugar de simplemente suministrar muebles, nos hemos convertido en arquitectos de experiencias laborales excepcionales, y esta transformación ha sido impulsada por cuatro pilares fundamentales.

Principalmente, nuestra dedicación inquebrantable a la innovación. Desde el principio, nos propusimos desafiar las convenciones y abrazar nuevas ideas en diseño y tecnología. Esta mentalidad nos ha permitido anticipar las tendencias y ofrecer soluciones que van más allá de las expectativas.

También, cabe destacar el esfuerzo, compromiso y constancia en los procesos y métodos de trabajo. Esto por supuesto, por parte de cada una de las personas que forma parte de Mobiliar, a quienes se les tiene en cuenta como un eslabón de la cadena que se mantiene gracias a la aportación de cada uno, sin excepción.

En tercer lugar, nuestro compromiso con la calidad. No solo proporcionamos equipamiento funcional, sino que creamos piezas que resisten la prueba del tiempo. Cada elemento de nuestro catálogo está elaborado con artesanía excepcional y materiales de primera calidad.

Y, finalmente, la esencia de nuestro éxito radica en la conexión humana. Nos asociamos estrechamente con nuestros clientes, entendemos sus aspiraciones y creamos espacios que no solo satisfacen sus necesidades, sino que también inspiran el rendimiento y el bienestar.

¿De qué manera las empresas pueden solicitar sus servicios de diseño y elaboración de mobiliario?

En Mobiliar, entendemos que cada empresa es única y tiene sus necesidades específicas. Nuestro proceso de asesoría de diseño y elaboración de mobiliario está diseñado para ser tan distintivo como nuestros clientes. Para iniciar este emocionante viaje con nosotros, ofrecemos un enfoque sencillo y efectivo, y pueden solicitarlos a través de los siguientes canales:

Correo electrónico: pueden enviar un correo electrónico a comercial@mobiliar.es indicando sus datos de contacto, sus necesidades y primeros detalles de su proyecto.

Formulario web: pueden rellenar el formulario de contacto de la web para enviar una consulta.

WhatsApp web: pueden chatear cómodamente desde su dispositivo móvil, concretamente desde la aplicación WhatsApp, accesible desde la web, y hacernos saber su necesidad.

Una vez recibida la solicitud, nos pondremos en contacto para concertar una reunión y conocer las necesidades específicas del cliente, el cual, a partir de este momento, cuenta con un colaborador profesional y de confianza, para crear el espacio de trabajo que refleje la identidad de su empresa.

Innovación, adaptabilidad y calidad son algunos de los pilares que le han permitido a Mobiliar ocupar un lugar de referencia en el sector de mobiliario en España. A través de sus propuestas de diseño de oficinas, la marca crea ambientes estéticos y funcionales para las empresas, impulsando la productividad y el rendimiento de las personas.