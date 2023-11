¿Por qué es importante limpiar y aspirar las alfombras? La ayuda de Trinidad Contractor Services en este ámbito

Las alfombras son un accesorio muy útil tanto en el hogar como en locales comerciales, ya que mejoran la estética decorativa de los espacios. Sin embargo, al estar en el suelo, están expuestas a agentes patógenos como bacterias, polvo, polen y otros microorganismos que pueden causar alergias, entre otras enfermedades respiratorias perjudiciales para la salud de adultos y niños.

La limpieza de las alfombras es un factor clave para evitar que ocurran este tipo de incidentes y para que este ornamento se mantenga en buen estado. No obstante, hay muchas personas que no cuentan con las herramientas y el tiempo suficiente para limpiar las alfombras de manera adecuada.

Para poner solución a esta problemática, surgen servicios como los que ofrece Trinidad Contractor Services, con un servicio de limpieza profunda a nivel residencial y empresarial que se encarga de eliminar la suciedad de los objetos, utilizando algunos de los sistemas de desinfección más innovadores de este sector.

¿Cuál es la importancia del aspirado de las alfombras? El cuidado y desinfección constante de las alfombras es algo que muchas personas pasan por alto, sin tener en cuenta que este tipo de superficies pueden contener alrededor de 2.000 bacterias, las cuales pueden permanecer durante semanas o meses en la alfombra si no son debidamente eliminadas. Esto es un problema de salubridad que genera una mala calidad del aire, por lo que las personas corren el riesgo de padecer enfermedades alérgicas, tanto respiratorias como en la piel.

El aspirado es uno de los procesos de limpieza más eficientes que existen, ya que tiene la capacidad de absorber hasta un 90 % de polvo, esporas de polen o ácaros, entre otros microorganismos que llegan desde el exterior, evitando que se reproduzcan con facilidad.

Por otro lado, el polvo depositado sobre las alfombras hace que estas pierdan su color y sus fibras se vean poco compactas, perdiendo suavidad. En estos casos, un sistema eficiente de aspirado puede marcar la diferencia para devolverle su aspecto original.

Para obtener una desinfección y limpieza profundas, una de las decisiones más acertadas es recurrir a servicios como los que ofrece Trinidad Contractor Services, que cuenta con un sistema eficiente que renueva la apariencia de las alfombras.

Tecnología de vanguardia en la limpieza de alfombras La empresa Trinidad Contractor Services centra sus operaciones en la ciudad de San Juan, en Puerto Rico, desde donde ofrece a sus clientes diferentes servicios de limpieza caracterizados por su máxima eficiencia, utilizando para ello una amplia variedad de herramientas innovadoras en este sector.

En este sentido, cuentan con aspiradoras de última tecnología que vienen integradas con el sistema "Host", que emplea una limpieza profunda en seco, sin necesidad de usar agua y con capacidad para limpiar grandes superficies. A través de este mecanismo, consiguen revitalizar la apariencia de las alfombras, eliminar las bacterias que causan alergias y devolverles su color y textura natural.

Adicionalmente, ofrecen un servicio de limpieza y pulimento de suelos, utilizando selladores epóxicos que protegen las superficies y los hacen brillar. Con todos estos servicios, Trinidad Contractor Services facilita la obtención de espacios más limpios y saludables.