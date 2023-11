La evolución de la inteligencia artificial, un elemento incorporado al CRM Inmobiliario de InmoCMS

InmoCMS, una empresa de reciente formación, ha captado la atención al integrar una IA inmobiliaria en su CRM Inmobiliario, marcando pauta en la eficiencia y experiencia del usuario. Además, con su expansión internacional en marcha, crece la expectativa por descubrir los planes y estrategias detrás de esta escalada global.

Sin más preámbulos, en esta entrevista se va a conversar con Íñigo Ibargutxi, uno de los líderes visionarios de InmoCMS, quien compartirá detalles sobre la visión de la empresa, el impacto de la IA en el mercado inmobiliario y los emocionantes planes para el futuro.

¡Va a comenzar esta inmersión en el mundo de la tecnología y la innovación en el sector inmobiliario con el CEO de InmoCMS!

¿Cuál es la visión a largo plazo de InmoCMS en el mercado inmobiliario y cómo encaja la tecnología en esa visión? ¿Cuál es la misión principal de la empresa en términos de transformación del sector inmobiliario?

El mundo entero se dirige a la digitalización y el sector inmobiliario no es menos. Los grandes grupos inmobiliarios ya cuentan desde hace años con CRM Inmobiliarios, que les ayudan a tener una visión global del negocio inmobiliario. InmoCMS llega para ofrecer todas estas herramientas digitales, desde un agente inmobiliario independiente que está empezando, hasta grandes grupos inmobiliarios. InmoCMS es una solución en mejora continua, tenemos muy en cuenta las opiniones y necesidades de nuestros clientes. Nos gustaría distinguirnos por ser la mejor plataforma para agentes inmobiliarios, gracias a la fusión del CRM con la inteligencia artificial para inmobiliarias, y solo el tiempo dirá dónde acabamos.

¿Cómo surgió la idea de implementar una IA inmobiliaria en la plataforma de InmoCMS? ¿Qué ventajas o diferenciadores crees que aporta esta IA inmobiliaria a los usuarios y al mercado? ¿Cómo se espera que esta tecnología impacte en la experiencia del cliente y en la eficiencia del sector?

InmoCMS es una idea que se fue madurando durante 2 años, hasta que sacamos la herramienta al mercado inmobiliario. Al principio, integrar una IA inmobiliaria no era una prioridad, pero actualmente son prioridad máxima, ya que las IA han revolucionado el mercado. Como InmoCMS es una herramienta en mejora continua, hemos introducido en la última gran actualización funciones con IA inmobiliaria, para ahorrar mucho tiempo a los agentes inmobiliarios en tareas banales para que se centren en lo importante. Algunas de las funcionalidades de la IA inmobiliaria son la autogeneración de descripciones de inmuebles y la autogeneración de contrato de arras. Tener una IA inmobiliaria que te resuma los emails y te los conteste, la verdad es que supone un gran ahorro en tiempo.

¿Cuáles han sido los principales desafíos al desarrollar y lanzar la plataforma InmoCMS al mercado? Con la expansión internacional en marcha, ¿cuáles son los mercados o regiones clave en los que están enfocando sus esfuerzos y por qué? ¿Cómo adaptan la plataforma a las diferentes regulaciones y necesidades de los distintos mercados?

El principal desafío es que los usuarios se sientan cómodos usando nuestro CRM Inmobiliario y darse a conocer en el sector, el precio no creo que sea un limitante porque tenemos planes desde menos de un café al día, y próximamente saldrá un plan gratuito. Este plan gratuito está enfocado a la penetración del mercado latinoamericano. Y la clave para la expansión es tener un buen socio estratégico en la zona, en nuestro caso José Castro, el cual nos ayuda con la estrategia, inversión y regulaciones. En nuestro caso, contamos con una oficina en la Av. Paulista de São Paulo, desde la cual José Castro dirige la expansión en Brasil y Latinoamérica.

¿Qué desarrollos o innovaciones futuras se están considerando para seguir liderando la revolución tecnológica en el sector inmobiliario? ¿Cómo ves a InmoCMS en los próximos cinco años, teniendo en cuenta la evolución del mercado y la competencia tecnológica?

Las futuras innovaciones son secretas, pero sí puedo decir que somos un equipo joven, que cree en el proyecto y disponemos de recursos para seguir mejorando. Entre muchas mejoras diría que sería interesante estar disponible en todos los idiomas del mundo, además de seguir desarrollando la inteligencia artificial inmobiliaria. En 5 años no sé dónde estaremos, todo va muy lento y rápido a la vez, pero, por reuniones que he tenido, no me extrañaría que en 5 años estemos penetrando en mercados asiáticos.