La fundadora & directora creativa de INDAStudio, Isa Rodríguez, concede esta entrevista

El entorno que rodea a un individuo tiene un impacto significativo en su salud mental y emocional. Por esta razón, es muy importante crear espacios que generen experiencias positivas y mejoren la calidad de vida de las personas.

En este sentido, Isa Rodríguez, interiorista y directora de INDAStudio es especialista en el diseño de restaurantes, hoteles y locales comerciales aplicando técnicas de neurociencias del consumidor. A través de esta disciplina, apuesta por un interiorismo saludable que contribuye al bienestar de las personas y al éxito de un negocio.

Isa, nos gustaría saber un poco más de la historia de INDAStudio, ¿Cómo nació este proyecto?

Desde muy pequeña tuve gran sensibilidad para el arte y la creatividad, lo que me impulsó a iniciar estudios que tuvieran relación con esas disciplinas. También, he considerado desde hace tiempo que, tanto la arquitectura como el interiorismo, son piezas fundamentales en el progreso de la humanidad y que nuestra historia está profundamente arraigada en la búsqueda de un refugio, de un lugar donde sentirnos seguros y protegidos. Desde las cavernas rudimentarias hasta las modernas y complejas estructuras arquitectónicas que adornan nuestras ciudades, el deseo innato de protección y seguridad nos ha guiado continuamente a crear espacios interiores en los que prosperar y sobrevivir.

Todas esas reflexiones, conocimientos y experiencias profesionales me ayudaron a iniciar mi propio proyecto de interiorismo, dando como resultado lo que hoy es INDAStudio.

A lo largo de su trayectoria, la empresa se ha especializado en el desarrollo de proyectos basados en el neurointeriorismo, ¿qué os motivó a dedicaros a esta área del diseño?

El punto de partida fue una formación que hice sobre neurociencias del consumidor, aunque de manera intuitiva, ya veníamos aplicando algunas pautas de la disciplina en muchos de nuestros proyectos, sin saberlo. A partir de aquí, investigamos más a fondo sobre la neurociencia y algunas de las especialidades profesionales que trabajan con sus parámetros, como el neurointeriorismo y el neuromarketing.

Poder confirmar, desde una base científica, que el entorno que nos rodea genera una influencia directa en nuestro cerebro y que los espacios interiores son una poderosa herramienta capaz de moldear nuestra conducta y de influir en nuestras emociones, fue muy revelador para nuestro trabajo.

Desde tu punto de vista, ¿Cómo la neurociencia del consumidor ayuda a mejorar la calidad de los espacios interiores?

La neurociencia del consumidor desempeña un papel crucial en la mejora de la calidad de los espacios interiores, al proporcionar una comprensión profunda de cómo el diseño impacta la experiencia humana. Al analizar como el cerebro responde a diferentes estímulos y entornos, se pueden optimizar factores clave como la iluminación, la temperatura y la disposición del mobiliario para mejorar la comodidad y el bienestar. Además, al considerar las preferencias individuales, la neurociencia del consumidor permite la personalización de los entornos, creando espacios más agradables y funcionales que se adaptan a las necesidades específicas de los usuarios. Esta disciplina ofrece una base científica para el diseño de interiores que va más allá de lo estético, centrándose en la creación de ambientes que verdaderamente mejoran la calidad de vida de las personas.

Sabemos que han diseñado una metodología de trabajo propia denominada "método 4Cs de interiorismo", ¿Podrías comentarnos de qué trata?

El método de las 4Cs es un exclusivo sistema de diseño que hemos creado, especializado en interiorismo estratégico comercial basado en neurointeriorismo. A través de nuestros proyectos y de la aplicación de pautas de neurointeriorismo, construimos espacios exclusivos para cada cliente, fomentando las sensaciones y experiencias positivas de los usuarios. Creamos la estrategia de interiorismo adecuada y diseñada a medida para cada espacio y garantizar así su funcionalidad, su optimización y su renovación estética.

Cuando creamos un espacio destinado al uso público existen 4 factores decisivos para poner en marcha nuestra estrategia de diseño. Los hemos denominado las 4C del interiorismo y son: Cliente – Contexto - Confort – Customización.

Todos estos elementos son fundamentales y dignos de un análisis exhaustivo antes de implementar cualquier plan estratégico de interiorismo.

¿A qué sector van dirigidos sus servicios?

Nuestros servicios van dirigidos principalmente al sector horeca, bodegas y retail con obsolescencia estética en sus locales, que desean obtener mayor rentabilidad.

Negocios que además se pueden encontrar en una fase de crecimiento profesional y a los que les surge la necesidad de actualizar su imagen para optimizar sus espacios y diferenciarse de la competencia.

Isa, como directora creativa de INDAStudio, ¿En qué personajes del diseño te inspiras para la creación de los proyectos de interiorismo que desarrolla la firma?

Siempre que me es posible, me inspiro en las obras de grandes diseñadores y arquitectos locales e internacionales para llevar a cabo mis proyectos de interiorismo. Barcelona, que ha destacado habitualmente por ser una ciudad multicultural y en la que han proliferado diseñadores de todo tipo, es un lugar excepcional para desarrollar la creatividad. Explorar su rica tradición arquitectónica y de diseño, junto con la influencia de renombrados profesionales a nivel internacional, es como una inmersión en un vasto océano de inspiración.

Arquitectos y diseñadores como Coderch, Miralles, Milà, Marquina o Barba Corsini, nos han aportado mucho en la sociedad y en el campo del diseño. Todos ellos nos sirven de inspiración en nuestro trabajo e intentamos recurrir a sus obras y a sus conocimientos para recuperar, en cierto modo, parte de su legado en nuestros proyectos.

Otros personajes internacionales que también me inspiran mucho son una infinidad de arquitectos y diseñadores que han formado parte del estilo internacional y de la arquitectura moderna, como Mies van der Rohe, Richard Neutra, Le Corbusier, Louis Kant, Wright, The Eames o Arne Jacobsen, entre muchos otros.

¿Cómo se proyecta INDAStudio en el futuro? ¿Qué planes tienen?

En INDAStudio, nuestro futuro en diseño de interiores se centra en evolucionar creativamente, ampliar nuestros servicios y atraer una variedad de clientes. Estamos comprometidos con la integración de tecnología de vanguardia y prácticas sostenibles. Exploramos constantemente nuevas inspiraciones y estilos, lo que nos posiciona de manera estratégica en un mercado cambiante. Queremos diversificarnos en áreas como diseño comercial y residencial, colaborar con otros profesionales y mantenernos actualizados mediante una formación continua.

En conclusión, la innovación, la flexibilidad y la capacidad para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades han sido algunas de las claves que le ha permitido a INDAStudio, consolidarse entre los mejores estudios de interiorismo en Barcelona, ofreciendo un servicio personalizado y en constante evolución.