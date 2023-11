Repara tu Deuda Abogados cancela 25.097€ en Zaragoza (Aragón) con la Ley de Segunda Oportunidad

El concursado sufrió un robo y una estafa, lo que le hizo caer en un estado de insolvencia del que ya ha salido El Juzgado de Primera Instancia nº18 de Zaragoza (Aragón) ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de un hombre que ha quedado así libre de una deuda de 25.097 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, "el deudor se trasladó a vivir a Inglaterra para buscar trabajo. Durante su estancia sufrió un robo y una estafa, por lo que se vio obligado a volver a España. Una vez aquí, empezó a buscar trabajo para costear los créditos que tenía pendientes. Conforme iba pagando sus cuotas mensuales, éstas iban ascendiendo cada vez más, hasta llegar al punto de no poder hacer frente a la cantidad debida".

Como en su caso, numerosas personas acuden a la Ley de Segunda Oportunidadtras haber hecho todo lo posible para eliminar todas sus deudas. Lo hacen después de haber sufrido algún tiempo de contratiempo económico, ya sea por motivos laborales y/o personales. Hay que señalar que la Ley de Segunda Oportunidad se aprobó en España en el año 2015. Desde entonces hasta la actualidad, más de 20.000 particulares y autónomos han solicitado acogerse a esta herramienta para cancelar las deudas que han contraído y que no pueden asumir.

Para poder acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, es suficiente con cumplir una serie de premisas. En líneas generales, basta con que el concursado no haya cometido delitos socioeconómicos en los diez años anteriores al proceso, que el importe de su deuda no supere los 5 millones de euros y que en todo momento actúe de buena fe, sin ocultar al juez bienes ni ingresos.

