¿Qué tratamientos para embarazadas se pueden realizar en el centro Crina Rus Beauty Center?

Durante los meses que dura el embarazo, el cuerpo de las mujeres está en constante transformación debido al efecto que producen las hormonas.

Por este motivo, durante este período, es habitual experimentar cambios en la textura de la piel, manchas, estrías, acné y sobre todo retenciones de líquidos. Estando embrazadas a muchas les da miedo realizarse cualquier tratamiento por miedo, pensando que eso podría afectar el bebe.

En Crina Rus Beauty Center, son conscientes del riesgo que tiene cierta aparatología o ciertos productos para las embarazadas, por eso tenemos especial cuidado con los tratamientos para embarazadas adecuados para ellas.

¿Qué tratamientos estéticos están prohibidos durante el embarazo? Actualmente, hay una amplia variedad de tratamientos de modelación facial que se realizan mediante inyecciones de productos como ácido hialurónico o toxina botulínica. Estos elementos han sido testados y resultan muy seguros en condiciones normales. Sin embargo, no está comprobado que sean completamente inocuos durante el embarazo, por lo que su aplicación no es recomendada.

Además, durante estos meses el cuerpo de la mujer presenta un mayor grado de sensibilidad y suele estar más propenso a cuadros de alergias, eccemas e infecciones. Por este motivo, cualquier procedimiento que resulte agresivo con la piel está prohibido. Esto incluye el uso de cosméticos con sustancias como, por ejemplo, retinol, petrolato o parabenos.

Tampoco es recomendable realizar tratamientos de belleza que incluyan envoltorios corporales o exposición a altas temperaturas. Por lo tanto, no se pueden realizar terapias que involucren el uso de láser, ultrasonido, radiofrecuencia o luz pulsada, entre otras alternativas.

Con respecto a los productos de uso cosmético, en esta etapa de la vida hay que evitar la presencia de formaldehído, común en esmaltes para uñas o productos para alisar el cabello, y amoniaco, que suele estar integrado en distintas tinturas.

Tratamientos para embarazadas que resultan adecuados En la mayoría de los casos, a no ser que su médico se lo prohíba los masajes relajantes ofrecen buenos resultados y proporcionan una sensación de bienestar a las mujeres embarazadas. Con respecto a esto, Crina Rus Beauty Center ofrece sesiones de una hora y otros tipos de masajes, como, por ejemplo, descontracturantes, drenantes que pueden resultar adecuados para este público.

Este tipo de aplicaciones reducen el cansancio y ayudan a dormir. Asimismo, contribuyen a aliviar los calambres en las piernas que suelen aparecer durante la gestación.

Por otra parte, la limpieza de cutis con productos naturales, las depilaciones con cera y los tratamientos de drenaje linfático después de la semana 12 de gestación también son apropiados y seguros para embarazadas.

Los masajes drenantes y para las retenciones de líquidos son muy indicados. Ayudan a eliminar los líquidos, la pesadez de las piernas y retrasa la formación de grasa localizada y la subida de peso.

En Crina Rus Beauty Center es posible acceder a distintos tratamientos para embarazadas que resultan seguros y adecuados para este momento especial de la vida.