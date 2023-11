Con el apoyo de un interim manager es posible mejorar la rentabilidad de una empresa

Los interim managers son profesionales con experiencias en labores directivas y de gestión que son contratados para alcanzar objetivos claves durante un plazo de tiempo preestablecido. De esta manera, una compañía puede atravesar un período de cambio o implementar mejoras para después continuar funcionando de manera autónoma y más eficiente.

Según explican los especialistas de Manager In Motion, provider de este tipo de servicios, estos expertos pueden actuar ante situaciones de crisis y cuando se necesita una reestructuración de una organización. Si bien pueden desempeñarse como directores generales, también es frecuente que se aboquen a áreas específicas como recursos humanos, finanzas u operaciones. En todos los casos, el objetivo de estos agentes es mejorar la competitividad y rentabilidad de una empresa.

Una gestión enfocada en la optimización de la competitividad y de la rentabilidad Cada vez es más frecuente que empresas de distintos sectores recurran a un servicio de interim management para dar impulso a sus negocios, transformar sus procesos y fomentar el crecimiento. Para ello, la gestión de estos profesionales se caracteriza por conseguir una implementación de los cambios y el crecimiento del equipo interno para ser más efectivo y productivo y así mejorar la competitividad de una empresa.

En este mismo sentido, los interim managers trabajan para optimizar tanto los recursos disponibles como reforzar los procesos de una forma que favorezca la rentabilidad. Por ejemplo, una empresa puede contratarlos para mejorar la cadena de suministro y optimizar la política de compras. Desde una visión global, un interim manager puede reasignar los recursos de una manera distinta para conseguir un mejor resultado, en algunos casos es necesario replantear la organización corporativa para que sea más eficiente.

Servicios de interim management con Manager In Motion Esta firma cuenta con un equipo de interim managers que se especializa en mejorar la rentabilidad y competitividad de sus clientes. En todos los casos, los trabajos de estos profesionales se miden por objetivos y la meta es la implementación de cambios y mejoras con mayor impacto para el negocio.

Además, en todo momento Manager In Motion ofrece apoyo para que sus managers puedan solucionar problemas de manera efectiva. Este tipo de servicios es vital, ya que actualmente se experimentan procesos de transformación que son continuos. Con el apoyo de uno de estos especialistas, una empresa y su equipo pueden fortalecerse y adquirir nuevas capacidades para enfrentar retos futuros.

Por medio del servicio de interim management que ofrece Manager In Motion es posible reorganizar, expandir o transformar una empresa para mejorar su rentabilidad y competitividad.