Mudanzas BCN ofrece transporte de coches y motos

Algunos elementos sobredimensionados, como los coches y las motos, pueden representar un reto de traslado para las empresas de mudanzas, en especial cuando las personas se radican en otro país. Por esta razón, la compañía de logística para el transporte de mobiliario, Mudanzas BCN ha desarrollado un completo servicio de transporte de coches y motos con el que espera que las personas puedan disponer de sus vehículos, sin importar el lugar del mundo en al que deseen trasladar su residencia. Esta empresa cuenta con varios mecanismos para movilizar automotores de diferentes dimensiones, garantizando su integridad dentro y fuera de España.

Requerimientos para el traslado de vehículos Mudanzas BCN cuenta con un equipo especializado en el transporte de coches, encargado de velar por la seguridad de cualquier tipo de vehículo, así como de la integridad de todos sus componentes externos e internos. Los profesionales de esta empresa, además, se encargan de todos los trámites de nacionalización y aduanas, así como de las exigencias tributarias dictaminadas por el país de origen y destino en caso de tratarse de una mudanza internacional. Para los traslados nacionales, la compañía dispone de contenedores y barcos que favorecen el traslado y minimizan el desgaste del coche, sobre todo cuando deben recorrerse grandes distancias por tierra.

Esta empresa sigue estrictos protocolos de embalaje, enganche y almacenamiento de los vehículos en sus contenedores y bodegas, controlando durante todo el proceso aspectos como la seguridad, los requisitos de traslado, la actualización de documentación, etc. Mudanzas BCN se encarga de ofrecer a las personas el método de traslado más apropiado para las dimensiones y cantidad de vehículos, de tal manera que no tengan que asumir sobre costes que repercutan en el bienestar final de sus finanzas. Para los residentes extranjeros que deseen nacionalizar su vehículo en España, es necesario que tener en cuenta los requisitos migratorios que solicita el Ministerio del Interior para matricular el automotor en el país.

Requisitos para ingresar coches a España Además de los impuestos de circulación y matriculación, los solicitantes deberán demostrar su traslado permanente al país, a través de documentos de identificación del propietario, certificados de revisión mecánica, pases de conducir, etc. Esta normativa aplica para coches y motos adquiridas dentro y fuera de la Comunidad Europea, variando la documentación dependiendo del caso.

Esta compañía también cuenta con profesionales especializados en trámites de importación y exportación de mobiliario y vehículos, quienes se encargan de resolver todas las dudas y de ofrecer una asesoría pormenorizada mucho antes de formalizar la mudanza. Con este servicio, Mudanzas BCN espera que las personas puedan traer la mayor cantidad de posesiones posibles a su nuevo hogar y de esta manera facilitar los posibles cambios de lugar de residencia, sea dentro o fuera de la Comunidad Europea.