Google My Business ayuda a generar negocio para el sector inmobiliario

Más del 85 % de los consumidores utilizan motores de búsqueda como Google cuando buscan un agente inmobiliario en su vecindario. Quien domine los resultados para búsquedas como “comprar casa en…”, "comprar piso en…", "alquiler en" o similar, se llevará casi todos clics.

Y quien realiza una búsqueda así y hace clic, irremediablemente busca comprar o alquilar un piso en la zona señalada. Así pues, se trata de un cliente potencial.

Por ello, cualquier constructora o empresa del sector inmobiliario tiene que poner la máxima atención a garantizar que su marca ocupa la primera posición para esas búsquedas. Y, para conseguirlo, un buen perfil de empresa en Google es una herramienta clave.

¿Qué es el perfil empresarial de Google? Es una herramienta que ayuda a que su empresa sea encontrada cuando las personas buscan negocios inmobiliarios en su área.

Si tiene una página de perfil comercial de Google, su empresa aparecerá en posiciones altas en la página de resultados del motor de búsqueda (SERP) cuando las personas busquen servicios inmobiliarios en su área.

¿Por qué el perfil empresarial de Google es importante para el sector inmobiliario? Debido a que las personas buscan servicios online, tener un perfil comercial de Google ayuda a aumentar su visibilidad en línea y atraer clientes potenciales.

Además, el usuario se preocupa por las reseñas y tiende a mirar lo que aparece primero en la página de resultados del motor de búsqueda (SERP). Tener un perfil comercial de Google hace que sea más probable que su empresa aparezca en una codiciada posición en la parte superior de la página y le permite a Google mostrar información diferente sobre su empresa que atraerá a las personas a visitar su sitio web, desde reseñas hasta información de su oficina.

Es importante mencionar que no solo las empresas con una dirección física donde atender a los clientes pueden tener un perfil de empresa. Se puede crear un perfil si la empresa es híbrida (se atiende a los clientes en una ubicación y también se visita a los clientes en otras ubicaciones). Si se tiene una empresa del área de servicio que visita a los clientes directamente en lugar de hacerlo en un establecimiento físico.

Además, si se tienen varias ubicaciones físicas, se puede crear un perfil para cada una de esas ubicaciones. Los negocios inmobiliarios tienden a caer en las categorías híbridas, de negocios de áreas de servicios y de múltiples ubicaciones.

Y crear un mapa de perfiles, bien trabajado y relacionado, aporta un beneficio impresionante en forma de clics a tu web, llamadas a tu oficina, peticiones de cita, etc.

¿Cómo utilizar el perfil de empresa en Google para empresas del sector inmobiliario? Crear un perfil de empresa es gratuito. Pero tenerlo bien actualizado resulta relevante.

“Recomendamos a todas las empresas del sector que tengan su información correcta y actualizada. Dirección, formas de contacto, horarios y ubicación, por supuesto. Y deben responder a las preguntas que les realicen los posibles clientes, o las reseñas que reciben, buenas y malas. Pero sobre todo les invitamos a realizar un mapa de perfiles que les ayuden a conquistar el SEO local. Ponerse por delante de todos sus competidores, para las principales búsquedas”, señala Asier Ibarrondo, de DATA Comunicación, agencia especialistas en el desarrollo de estrategias de marketing sobre plataformas Google.

“El éxito en el sector inmobiliario está condicionado muchas veces por lo que llamamos el SEO local. La gente que busca inmobiliaria en XX, está buscando comprar un piso en una zona, y quiere que alguien le ayude. El que aparezca en primera posición y ofrezca una buena primera impresión, se va a llevar el clic. Y de ese clic sale una venta”, destaca.

Trucos para disponer de un buen perfil de Google Si se dispone de una inmobiliaria, una constructora u otra organización relacionada con el sector inmobiliario, estas recomendaciones son muy utiles para contar con el mejor perfil de Google posible y posicionarse por delante de su competencia:

Actualizar absolutamente todos los campos que ofrece Google a la hora de completar su perfil. Y hay que asegurarse de que los datos básicos (nombre, dirección, teléfono y web) son coherentes con los datos publicados en su página web.

Acertar con el título del negocio. Es el factor con mayor impacto para su SEO local. El formato óptimo es [negocio] + [nombre] + [palabra clave]. Por ejemplo, Inobiliaria pepe, Bilbao o Inmobiliaria Pepe, Home Staging.

Acertar con la categoría. Es el segundo factor con mayor impacto para su SEO local. Google ofrece múltiples categorías para describir el negocio. Hay que escoger una que describa a la perfección y, además, sea coherente (porque entiende que puede tener más búsquedas). Si se duda, hay que revisar cómo se definen empresas con las que se identifica. Y seleccionar hasta 9 categorías secundarias.

Actualizar regularmente el área de productos. Ahí se puede publicar las promociones inmobiliarias de que se dispone. Hay que tener en cuenta que el perfil se ve muchísimo y el cliente potencial verá la promoción junto con el botón ‘Llamar’.

Utilizar las palabras clave más relevantes para el negocio en todos los sitios. Siempre de forma coherente. Pero no hay que olvidar poner palabra clave en la descripción de los productos y servicios, en el texto de respuesta a una reseña, en la descripción de empresa, etc.

Conseguir reseñas positivas. ¿Cuántas? Hay que mirar cuántas tiene la competencia y superar esta cifra. No hay que volverse loco y conseguir muchísimas reseñas de golpe. Se trata de iniciar un proceso que se mantenga en el tiempo. Lluvia fina.

“El sector inmobiliario puede ganar mucho dinero con una buena estrategia de generación de negocio a partir de Google My Business. Cualquier perfil de empresa en Google se visualiza treinta veces más que la página web. Hay un componente adicional en este sector, porque la gente que busca, tienen una intención clara de comprar o alquilar. Existen plataformas muy fuertes, como Idealista o Fotocasa, que compiten con inmobiliarias o constructoras. Google My Business ofrece una oportunidad de competir y ganar, para estos negocios”, destaca Ibarrondo, de DATA Comunicación.