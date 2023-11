Disfrutar en Ibiza de un crucero fiestero desde San Antonio, gracias a Float Your Boat

Disfrutar de un paseo en barco por las aguas cristalinas que ofrecen islas como Ibiza en el Mar Mediterráneo es toda una experiencia inolvidable, y si, además, se puede disfrutar del atardecer, todavía es mejor.

En este caso, desde una de las zonas más fiesteras de la isla, San Antonio Bay Ibiza, la empresa organizadora de eventos Float Your Boat organiza 5 cruceros con diferentes actividades para conocer las mejores calas de la zona, acompañados de la música del momento.

Cruceros de día para conocer las mejores playas Los lunes, jueves y sábados, hay un crucero disponible por toda la costa virgen de Ibiza que permite hacer snorkel para descubrir el norte de la isla y la Cala Salada. Esta excursión tiene un precio de 39 € por persona y hace parada en Ses Balandres, así como una visita en la isla de Ses Margalides.

Aquellos que deseen conocer la costa oeste de la isla pueden elegir la segunda opción de crucero de 6 horas, con parada en Cala Bassa y Cala Conta. Incluye bebida y comidas, y se puede disfrutar de la puesta de sol. Se organiza todos los días y tiene un precio de 69 € por persona.

Por otro lado, quien quiera observar de cerca una de las joyas mágicas de la isla, como es el entorno de Es Vedrá, puede optar por el crucero de 4 horas que tiene salidas el miércoles, el viernes y el sábado. Las aguas cristalinas y la fauna marina de esta zona permitirán disfrutar de una experiencia totalmente memorable. Además, los paisajes y las vistas desde Es Vedrá permiten sacar fotografías de ensueño.

Ver la puesta de sol y disfrutar de la mejor música Para aquellos que únicamente quieran disfrutar de un paseo con puesta de sol asegurada, Float Your Boat ofrece dos opciones de crucero muy completas.

La primera es la puesta de sol en Es Vedrá, un recorrido de 3 horas con parada de baño incluida que permitirá disfrutar de las mejores playas de la isla, como Cala Bassa, Cala Salada, Cala Conta, Es Vedrá y Conejera. Su precio es de 42 € por persona, y para los niños menores de 6 años es gratuito.

Por último, los más fiesteros tienen la oportunidad de bailar y estar de fiesta mientras disfrutan de la puesta de sol. Todos los sábados, con la excursión Sunset Party Cruise se puede disfrutar de esta experiencia que incluye entrada en algunas de las mejores discotecas de la isla. Tiene un precio de 49 € y la entrada solo está permitida para mayores de 18 años.

Para cualquier duda, consulta o reserva, se puede visitar la página web, donde disponen de toda la información y resuelven cualquier duda y detalle.

Float Your Boat es una de las empresas más conocidas en organización de fiestas en barco en Ibiza. Organizan cada excursión cuidando cada mínimo detalle, para que los clientes disfruten al máximo de su experiencia.

Conocer la isla a bordo de un barco es una de las mejores opciones, ya que permite bañarse en aguas turquesas y transparentes y disfrutar de actividades acuáticas como el snorkel, el paddle surf o el submarinismo. Además de ello, muchas de sus actividades son aptas tanto para niños como adultos.