Últimos días para matricularse en la Escuela Internacional de Práctica Psicomotriz de Bilbao, que tiene como director científico y profesor a Bernard Aucouturier La Escuela Internacional de Práctica Psicomotriz de Bilbao PEI-EIP cierra en breve el plazo para matricularse en su curso de Especialista en Práctica Psicomotriz. Este curso de especialización en Psicomotricidad es de gran interés para profesionales y entidades que trabajan en los ámbitos de la educación, la infancia y la atención temprana. Ofrece la oportunidad, a nivel individual, de desarrollar nuevas competencias profesionales y, a nivel de centro, de dar al equipo más capacidades.

El curso de Especialista en Práctica Psicomotriz en Bilbao está homologado por el Gobierno Vasco y tiene una duración de dos años naturales. El primer año está dedicado a la práctica psicomotriz educativa en grupo grande y el segundo, a la práctica psicomotriz con orientación terapéutica en pequeño grupo.

El curso aporta una formación amplia como psicomotricista, una capacitación que es muy demandada en todos los campos relacionados con la atención temprana, ya que aporta valiosas herramientas para el desempeño profesional.

El enfoque del curso es ofrecer una formación integral, que recoge tres dimensiones: personal, teórica y práctica, lo que permite interiorizar el modelo desde un entendimiento completo. Cuenta con un calendario diseñado para obtener el máximo aprovechamiento, siendo compatible con la actividad laboral, con sesiones mensuales de fin de semana y prácticas.

La matrícula del curso se realiza online en la web de la escuela, donde informa también de todos los detalles del curso: requisitos, celebración, horarios, etc.

Este curso de Especialista en Práctica Psicomotriz viene avalado por los buenos resultados obtenidos en las trece promociones de profesionales que ya se han formado en la escuela y que están desarrollando sus competencias en centros escolares, guarderías, gabinetes de atención temprana, gabinetes psicológicos, etc.

La Escuela Internacional de Práctica Psicomotriz de Bilbao PEI-EIP está reconocida por la École International Aucouturier (EIA), el estándar internacional del método Aucouturier. Es el único centro de formación de especialistas en práctica psicomotriz de Euskadi y España que cuenta con esta distinción. De hecho, Bernard Aucouturier es director científico de la escuela y ejerce también como profesor en la misma.

De larga trayectoria y experiencia, el equipo de la escuela tiene un alto conocimiento del sector y ha sido pionero en la introducción de la Práctica Psicomotriz en el país. Cuenta con un elenco de profesionales de la psicomotricidad, pedagogía, educación, psicología, etc. que son también profesores y transmisores de un saber hacer a compartir.

La Escuela Internacional de Práctica Psicomotriz de Bilbao PEI-EIP tiene también una dimensión como Asociación con el objetivo de fomentar la divulgación de la psicomotricidad como disciplina para acompañar a los/as niños/as en su desarrollo.

Redacción y difusión: Spb_ servicios periodísticos Bilbao