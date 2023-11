La multinacional española, presente en los cinco continentes, ha reunido a más de mil personas entre clientes nacionales e internacionales, proveedores y trabajadores del grupo El pasado viernes 24 de noviembre se ha conmemorado en su sede de Alcalá de Henares, el 60 aniversario de Grupo Cuñado, una empresa comprometida, sólida y familiar. La multinacional española,presente en los cinco continentes, ha reunido a más de mil personas entre clientes nacionales e internacionales, proveedores y trabajadores del grupo.

El multitudinario encuentro estuvo encabezado por su presidente, Carlos David Cuñado y su hija Vivian Cuñado, y contó con la presencia del presidente del Senado, Pedro Rollán, la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio y la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, entre otras personalidades políticas, organismos empresariales y medios de comunicación.

Grupo Cuñado, con una sólida presencia en España y en más de 15 países de Europa, América, África y Asia, mantiene el carácter de empresa familiar, con capital netamente español y está compuesto por un equipo humano de 585 personas.

Su fundador, Máximo Cuñado Alonso, fue reconocido en junio de 2014 con la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo por el Consejo de Ministros por "la conducta socialmente útil y ejemplar en el desempeño de los deberes que impone el ejercicio de cualquier trabajo, profesión o servicio, habitualmente ejercido".

La compañía, dedicada al suministro de tubos, válvulas, accesorios y misceláneos, presta sus servicios a todos los sectores industriales: plantas químicas y petroquímicas, refinerías, centrales térmicas, centrales nucleares, metalúrgicas, siderometalúrgicas, papeleras, alimenticias, de construcción naval, gas, etc., y alcanza una facturación anual de más de 600 millones de euros.

La gala fue presentada por el televisivo Carlos Sobera y se emitió un emotivo vídeo donde se recordaba cómo se colocó la primera piedra, participando en el mismo numerosos trabajadores de la compañía.

Carlos David Cuñado agradeció la unión y sinergias entre compañeros, así como el esfuerzo y la confianza que se contempla en Grupo Cuñado. "Las metas no pueden alcanzarse sin disciplina y perseverancia. Mantengamos la humildad y eso significará que tenemos un amplio espacio donde extendernos cada día", subrayaba el presidente.

En este sentido, Vivian Cuñado, que encabeza la tercera generación, destacaba en su discurso que la trayectoria hasta aquí había sido notable, pero lo que realmente le emocionaba es el futuro, compuesto por innovaciones, pero manteniendo su esencia de empresa familiar. "Grupo Cuñado es más que una familia y hoy comienza una nueva era y juntos vamos a llegar muy lejos", aseguró.

La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, puso en valor la actividad de la compañía en su ciudad, "es más que una muestra de la fortaleza y queremos que no seáis una excepción, sino una regla a seguir".

El presidente del Senado, Pedro Rollán, hizo mención al gran aporte de Grupo Cuñado no solo en España, sino en todo el mundo. "Si todo sale como está previsto, porque hay un legado que defender, una tradición familiar, un gran equipo que se ha ganado ser una compañía referente y competitiva a nivel mundial, habrá una cuarta generación. Y Alcalá de Henares tendrá la oportunidad de tener una empresa mundial capaz siempre de dar una solución".

Una representación de los trabajadores de Grupo Cuñado, otorgó un obsequio a Carlos David Cuñado con el que quisieron agradecer los valores que ha inculcado durante tantos años: "Empleados y compañeros, entregamos este reconocimiento a un presidente ejemplar".

Durante la cena los asistentes pudieron disfrutar del espectáculo musical que triunfa en la capital, WAH Madrid, un recorrido por una fusión de estilos musicales que va del rap al flamenco, del heavy metal a la ópera o de góspel al rock. Un formato que une música y gastronomía, con el que Grupo Cuñado sorprendió a cada uno de los invitados, y con el que celebraron, acompañados del humor de Carlos Sobera, su aniversario más especial.