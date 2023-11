AirHelp ofrece ideas y tips para disfrutar de los mejores viajes navideños

Los viajes para visitar mercadillos navideños a destinos europeos, los más demandados para el mes de diciembre. El mejor día para volar, desde el punto de vista económico, es el miércoles; y, para evitar retrasos, lo mejor es hacerlo a primera hora de la mañana. Aún así, en temporadas de mucho movimiento en los aeropuertos, es importante que los pasajeros conozcan sus derechos por interrupción o denegación de embarque de su vuelo Al llegar diciembre, con el puente de la Constitución y las navidades, muchas personas se preparan para irse de vacaciones. En esta ocasión, AirHelp, la compañía especializada en derechos de los pasajeros aéreos, ofrece algunos consejos para organizar una escapada navideña, y hacerlo de forma segura.

El destino

Algunas ciudades europeas, con la llegada del invierno, se inundan del espíritu festivo navideño y son un lugar ideal para disfrutar de unos días y aprovechar a hacer algunas compras navideñas. En este sentido, AirHelp propone y analiza algunos de los destinos más populares para esta temporada:

Budapest es el destino favorito de muchos europeos por distintas razones. Es una opción muy asequible cuando el presupuesto es más limitado, y además es una ciudad muy rica culturalmente y con grandes posibilidades. Algunos ejemplos de las actividades más especiales para disfrutar de Budapest en diciembre son poder disfrutar de un baño al aire libre en los baños termales de Széchenyi, los más grandes de Europa; patinar sobre hielo en la pista del Parque Municipal, una de las pistas públicas más antigüas y grandes del continente; o pasear por los mercadillos y ferias navideñas que inundan la ciudad en los últimos meses del año.

Siguiendo con la misión de la compañía de ayudar a los pasajeros, las recomendaciones de AirHelp para ahorrar algo de dinero en la compra de los vuelos es evitar comprarlos los viernes; los miércoles y los domingos suelen ser los días en los que las reservas de billetes de avión son más económicas. Por otro lado, decidir volar en miercolés suele ser también más barato que cualquier otro día de la semana.

Por temas de puntualidad, AirHelp recomienda volar a primera hora de la mañana ya que, a medida que pasa el día, se produce un efecto "bola de nieve" que va acumulando las incidencias de la jornada. Por ello, los expertos aconsejan evitar los vuelos de última hora de la tarde.

Aún así, hay cosas que no se pueden prever. Independientemente de cuándo y adónde sea el vuelo, existe la posibilidad de que sufra un retraso o una cancelación del viaje; y más en temporadas de mucha afluencia de pasajeros y en el que las inclemencias meteorológicas son más habituales. Según los datos de AirHelp, más de 1.7 millones de personas sufrieron una interrupción en su vuelo, y alrededor de 120.000 pasajeros tuvieron derecho a una indemnización en diciembre del año pasado.

En estos casos, es importante tener en cuenta los derechos que tiene cada viajero en función del motivo de la incidencia. Al cancelarse el vuelo o denegar al pasajero su embarque en el avión, las aerolíneas deben facilitar un vuelo alternativo que el pasajero puede rechazar en caso de que no desee continuar con su viaje. En este caso, se puede pedir la devolución del importe completo del billete.

Además, si durante la espera se producen gastos extras provocados por la interrupción del vuelo (comida, alojamiento o los derivados por equipaje extraviado), la compañía también debe hacerse cargo de estos.

Según la CE261, que regula los vuelos que tienen salida o destino en la UE, los pasajeros tienen derecho a una indemnización adicional de hasta 600 euros en caso de retrasos de más de 3 horas en llegada a destino, cancelaciones sin aviso previo antes de los 14 días anteriores de la fecha de salida y aquellos pasajeros a los que se deniegue el embarque por overbooking provocado por la aerolínea. La reclamación para la obtención de esta compensación económica puede realizarse con carácter retroactivo hasta tres años después de la fecha de vuelo.

Esta reclamación depende y puede variar según el motivo de la interrupción del vuelo. Por ejemplo, las condiciones meteorológicas adversas o las urgencias médicas pueden eximir a la compañía aérea de la obligación de compensación. En caso de huelgas, a pesar de estar anunciadas, los pasajeros tienen derecho a hacer sus reclamaciones.

Sobre AirHelp

AirHelp es la organización más grande del mundo especializada en defender los derechos de los pasajeros aéreos. Fundada en 2013, la compañía ha ayudado a los viajeros a obtener compensaciones por los vuelos retrasados ​​o cancelados o denegaciones de embarque, teniendo registrados más de 15 millones de vuelos. Además, AirHelp, con más de 400 asistentes, toma medidas legales y políticas para fortalecer aún más los derechos de los pasajeros aéreos en todo el mundo. De esta forma, la compañía ya ha ayudado a más de 2 millones de personas a recibir una indemnización y opera en todo el mundo.

AirHelp cuenta con la confianza de sus clientes. Ya son 4.9 millones de usuarios del plan AirHelp Plus y recibe una nota de 4.6/5 en las valoraciones de Trustpilot.

Es posible encontrar más información sobre AirHelp en: http://www.airhelp.com/es/