GoDaddy revela que el SEO es un área de interés para la mayoría de las pequeñas empresas españolas

GoDaddy comparte cinco consejos que las pequeñas empresas deben tener en cuenta para mejorar su estrategia SEO GoDaddy, empresa que ayuda a los emprendedores a prosperar, ha revelado que el 67% de las pequeñas empresas españolas encuestadas tiene previsto implementar prácticas de SEO (posicionamiento en buscadores) en el futuro. Junto con el SEO, el Observatorio de la Digitalización GoDaddy 2023 muestra que la publicidad en redes sociales y la monitorización del tráfico de un sitio web completan las tres principales actividades que las pequeñas empresas planean ejecutar.

"Los emprendedores y propietarios de pequeñas empresas quieren que su sitio web aparezca entre los primeros resultados de los motores de búsqueda para atraer a clientes potenciales. Y para tener éxito en eso es importante involucrar la combinación adecuada de herramientas y tácticas digitales", afirma Gianluca Stamerra, director senior de go-to-market, LATAM + Iberia de GoDaddy. "Aunque esto puede parecer un reto, puede ser más fácil de lograr con el socio adecuado. Las herramientas SEO de GoDaddy capacitan a las pequeñas empresas con soluciones efectivas fáciles de usar y orientación para ayudarles a mejorar su visibilidad online y optimizar su posicionamiento en los rankings de los motores de búsqueda", añade.

Para lograr el éxito del SEO, es decir, estar bien posicionado en las búsquedas orgánicas relacionadas con la palabra clave deseada, es necesario mantener una estrategia coherente a lo largo del tiempo. Por eso, GoDaddy explica los pasos que pueden seguir las pequeñas empresas para crear una estrategia SEO de cara al futuro:

Empezar con palabras clave : ayudan a los motores de búsqueda como Google a entender de qué tratan las páginas web. Cuando alguien busca algo, Google muestra lo que cree que coincide con esa consulta. Las palabras clave deben ser apropiadas, tener suficientes búsquedas mensuales y ser algo que pueda posicionarse eficazmente. Si una palabra clave no cumple estos tres requisitos, no es necesario optimizar la página web para intentar posicionarla. Sin embargo, también es importante comprender qué pretenden los usuarios cuando buscan esas palabras clave. Google intenta comprender qué hay detrás de una búsqueda concreta para ofrecer los resultados más relevantes.

Crear contenidos de alta calidad : incluir contenidos informativos y atractivos puede ayudar a que un sitio web se posicione mejor en los resultados de los motores de búsqueda. Algunos ejemplos son las palabras clave, las descripciones completas de productos y servicios, las fotos de alta calidad, las reseñas y la inclusión de testimonios de clientes en el sitio web de una empresa. Si un empresario dispone de recursos financieros limitados, puede utilizar herramientas de IA que le orienten sobre algunas de las ideas que debe incluir su contenido. Una vez optimizadas las páginas de productos y servicios, una empresa puede centrarse en otros aspectos del contenido de alta calidad, como entradas de blog, infografías, contenido de vídeo, herramientas interactivas y mucho más. Herramientas como GoDaddy Studio proporcionan a los empresarios los recursos que necesitan para crear contenidos con un diseño atractivo para sitios web, redes sociales, marketing, etc.

Compartir y promocionar contenidos : si una página web empieza a recibir clasificaciones de forma orgánica (no anuncios de pago), Google interpreta que los usuarios encuentran contenidos útiles en él. En otras palabras, se hace más popular y se posiciona mejor en los resultados de búsqueda. Promocionar el negocio en las redes sociales, e incluir un enlace de vuelta al sitio web, puede ser una forma efectiva de ayudar a que más gente conozca el negocio.

Utilizar enlaces internos : atraer enlaces de otros sitios web puede mejorar la clasificación en Google, pero aprovechar sus propios enlaces es clave. Por ejemplo, si una pequeña empresa vende widgets y escribe una entrada en su blog sobre "Por qué comprar un widget mejorará la vida", debería enlazar directamente a sus productos de widgets. Ese enlace también puede ayudar a impulsar su posicionamiento SEO. Para que funcionen correctamente, un empresario debe asegurarse de que sus enlaces internos utilizan el texto de anclaje adecuado (el texto sobre el que se hace clic para visitar un enlace) para que el cliente sepa adónde le dirige el link.

Seguimiento de los resultados: es esencial comprobar el rendimiento de la estrategia. Para ello, es importante que cualquier herramienta SEO utilizada para la investigación de palabras clave incluya una función de seguimiento de la posición. Por ejemplo, Google Analytics ayuda a realizar un seguimiento del aumento del tráfico y del valor del sitio web. Además, el servicio SEO de GoDaddy ayuda a impulsar el crecimiento del tráfico web con recomendaciones de formas de mejorar el sitio web para obtener mejores posiciones en los resultados de los motores de búsqueda.