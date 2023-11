Los robots educativos STEAM más recomendados para regalar en 2023

La tienda on-line de robótica educativa Robotopia.es hace un repaso de los mejores robots educativos para regalar estas Navidades ¿Qué robot educativo elegir?

Elegir el juguete educativo adecuado no suele ser tarea fácil para muchos padres. Lo más importante a tener en cuenta es la edad y el grado de desarrollo del niño/a.

Por lo general, hasta 8 años se recomiendan kits sencillos de montar y que no requieran el uso de pantallas táctiles.

A partir de 9 años pueden dar el salto a robots más complejos, con electrónica, sensores…etc. Estos kits ofrecen posibilidades de programación visual bastante intuitiva y mucho más recorrido de aprendizaje.

Los más apasionados al montaje y la construcción disponen de kits que combinan las estructuras de LEGO© con la electrónica de micro:bit.

Como cada año, la tienda de robótica educativa Robotopia.es hace un repaso de las novedades más interesantes surgidas este año y recomienda los que son, a su criterio, los mejores robots educativos para regalar estas Navidades.

Tale-Bot Pro (4 a 8 años) – Muy completo para su precio

Los niños/as aprenderán conceptos básicos de programación y secuenciación sin necesidad de saber leer. Incluye 10 tapetes de diferentes temáticas, soporte para rotulador, brazos empuja-objetos y guía con actividades. Es, en definitiva, un kit todo en uno al que no le falta de nada.

Más detalles en:

https://robotopia.es/kits-educativos/254-tale-bot-pro.html

VinciBot (8 años o más) – El mejor con Inteligencia Artificial

VinciBot es un robot de nueva generación diseñado para niños/as de primaria y secundaria. Incorpora 8 sensores, 2 motores de alta calidad y Visión Artificial para funciones orientadas a los proyectos STEAM más originales.

Incluye batería de litio recargable, manual impreso con 18 actividades y 75 más de forma virtual en la plataforma. Ofrece la posibilidad de ampliarlo con el VinciBot Creator Kit, un pack de ampliación con más de 400 piezas para montar hasta 20 construcciones móviles diferentes.

Más detalles en:

https://robotopia.es/kits-educativos/271-vincibot.html

Smart Agriculture Kit para micro:bit (8 años o más) – Para futuros tecnólogos

Con este Kit aprenderá a utilizar la robótica e Internet de las Cosas para mejorar la agricultura. Contiene una selección de los sensores y actuadores más adecuados para completar proyectos con esta temática y se añade a la tarjeta micro:bit para poder programarlos.

Robotopía añade además un manual impreso de programación en castellano y una divertida maqueta de cartón para montar.

Inventor Kit v2 para micro:bit (8 años o más) – Para apasionados a las construcciones

Este kit combina muy fácilmente la tecnología de micro:bit con LEGO. Contiene muchos módulos, sensores y piezas de construcción pensados para crear paso a paso hasta 32 proyectos.

Robotopía incluye también un manual de programación con varios ejercicios prácticos y puede ampliarse con un pack de sensores PlanetX.

La tienda on-line Robotopia.es ofrece todos estos kits de robótica educativa compatibles con micro:bit

https://robotopia.es