La piel, por el frío, está sedienta y necesita un suero con ácido hialurónico según las expertas de marcas como Boutijour y Omorovicza

Con el frío, la piel tiende a deshidratarse y no hay activo más eficaz contra la sequedad, la tirantez y las rojeces que el ácido hialurónico, que cada vez es más popular "Cría fama y échate a dormir" dice el refranero español. Y cuando la fama es tan buena como la que ha ido cosechando a lo largo de los años el ácido hialurónico no es de extrañar que sea uno de los activos más populares por su eficacia. En verano, da de beber a la piel que está resentida por tantas horas de exposición al sol y, en invierno, aporta la humedad necesaria que, con las temperaturas tan bajas, la piel necesita y con ello la mantiene más hidratada. Pero, la duda es ¿por qué en los meses de frío se tiene la piel mucho más seca. "Con el frío extremo, la función barrera se pone en alerta e intenta hacer de abrigo de las capas de la piel. En esa batalla, va perdiendo lípidos, los responsables de mantener la hidratación en capas más profundas. Al ocurrir esto, se producen vías de escape en la barrera hidrolipídica y se va la humedad, haciendo que la piel se vea seca, apagada y debilitada, pudiendo presentarse más sensible y enrojecida en muchas ocasiones", explica Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour.

­¿Cómo actúa un suero de ácido hialurónico en la piel?

El ácido hialurónico, un polisacárido que se encuentra de forma natural en la piel, articulaciones y tejido conectivo, es capaz de hacer (casi) de todo por la piel, pero, sobre todo, la hidrata. Sobre si elegirlo en suero o en crema, "lo más habitual es que las cremas tengan ya ácido hialurónico u otros humectantes como el pantenol o la urea. Sin embargo, en épocas de mayor sequedad, conviene apostar además por un suero. El motivo está en que suele tener una mayor concentración y además ofrece un sistema de liberación instantáneo. Es decir: mientras una crema intenta mantener la hidratación en la piel durante el día, el suero lo que hará es reponer al instante toda la hidratación que pueda faltarle a la piel", comenta Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode.

Según palabras de Elisabeth San Gregorio, directora técnica de la firma Medik8, "el ácido hialurónico tiene la notable habilidad de captar y mantener la humedad en la piel. Atrae la humedad del entorno hacia la piel y puede retener más de 1.000 veces su peso en agua".

Raquel González, cosmetóloga y directora de formación de Perricone MD, destaca, por su parte, que el "ácido hialurónico puede proporcionar hidratación a varios niveles si emplea diferentes tamaños moleculares y en el mercado, incluso, se pueden encontrar opciones con tres y cuatro pesos moleculares. Y, a más tipos de pesos moleculares, mayor hidratación aportará un suero, asegurando la humedad en las distintas capas. Además, dejará la piel más suave y tendrá un poder mayor para reducir la aparición de arrugas y líneas finas de expresión al rellenar los surcos".

­El activo ‘poderoso’ para las pieles sensibles

Una de las razones por las que el ácido hialurónico es tan versátil es que es un ingrediente no irritante y, por lo tanto, apto para todo tipo de pieles. Es muy común que "las personas con piel sensible tengan cierto reparo a la hora de usar algunos productos por miedo al enrojecimiento, picazón o inflamación, pero el ácido hialurónico es suave y no es que no les vaya a crear ninguna molestia, sino que mejorará la calidad de la piel", aclara Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.

Las pieles sensibles suelen tener una barrera cutánea comprometida y, como consecuencia, presentan dificultades para retener la humedad. "El ácido hialurónico es una solución ideal para estas pieles, ya que puede ayudar a proporcionar la hidratación que les falta. Al atraer y retener la humedad, el ácido hialurónico restaura la barrera cutánea, reduciendo la sequedad y la irritación", detalla Elisabeth San Gregorio, responsable del área técnica de Medik8.

­Los mejores sueros con ácido hialurónico

Hyaluronic & Okra Allegory, de Byoode, es un suero con ácido hialurónico de triple peso molecular y extracto de okra, que hidrata y suaviza las arrugas. Cuenta con antioxidantes como la centella asiática que protegen de los radicales libres, principales agentes del envejecimiento. 55 € en Byoode.com

­Oxigen Booster de Omorovicza administra moléculas de oxígeno al tejido, además de aportarle ácido hialurónico, gluconato de cobre, polisacáridos y un complejo termal exclusivo de la firma que aprovecha todos los beneficios minerales de las aguas del lago Héviz de Hungría. 69 € en Purenichelab.com

­Hydr8 B5 Intense de Medik8 es un suero de ácido hialurónico con cuatro pesos moleculares, algo poco habitual aún en el mercado, vitamina B5, conocida como pantenol, que ayuda a la piel a retener la humedad al mismo tiempo que favorece la regeneración de las células de la piel, DMAE reafirmante y niacinamida. 76 € en Medik8.es

­Snow Lotus Lifting Serum, de Boutijour, es un suero con ácido hialurónico que se absorbe inmediatamente. Trabaja con principios vegetales y novedosos, como el loto de nieve para hidratar, iluminar y reafirmar y proteger; la flor de camelia -rica en Vitamina C-; o la niacinamida calmante. Además, ofrece una capacidad antioxidante única. 69 € en purenichelab.com

­Hyaluronic Intensive Hydrating Serum de Perricone MD es un suero con cuatro pesos moleculares de ácido hialurónico, por lo tanto, penetra en mayor profundidad en la piel. Además, se completa con ingredientes como el DMAE, un gran tensor del tejido. 95 € en perriconemd.es

­PM Active12 Serum de Ambari es un suero de noche que contiene, además de un 12% de alfahidroxiácidos, ácido hialurónico y bakuchiol para promover el efecto antiedad sin irritar. Cuenta con hongo Maitake por su capacidad cicatrizante y por su potencial para ayudar a la piel a sintetizar más colágeno. En sinergia con los hidroxiácidos y el CBD, dota a la piel de un cóctel completo de principios exfoliantes, regeneradores y antiinlamatorios. 122 € en purenichelab.com