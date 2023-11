La tarifa de luz 'llave en mano' para Administradores de Fincas y Comunidades de Propietarios que ofrece Multienergía Verde

Encontrar una tarifa de luz que garantice precios bajos para siempre agilizando al máximo las gestiones para su contratación es posible gracias a Multienergía Verde.

Multienergía Verde cuenta con una sólida trayectoria en el sector de las Comunidades de Propietarios y Administradores de Fincas desde 2014. Estos casi 10 años de experiencia le han permitido conocer de primera mano las necesidades y demandas de este tipo de suministros, las cuales se han utilizado como base para diseñar una tarifa que garantiza la máxima satisfacción a largo plazo.

La actualidad económica lleva tiempo teniendo como protagonistas a las crisis económica y energética que se está sufriendo. Son constantes las noticias que alertan de incrementos, variaciones, problemas de suministro, etc.

Debido al contexto del que se viene respecto a los precios de la luz y a lo que se espera en los próximos meses, es importante buscar el ahorro en todos los ámbitos que afectan a las Comunidades de Propietarios.

Los Administradores de Fincas ven como su día a día se vuelve más sencillo con el lanzamiento de esta tarifa de Multienergía Verde.

Garantiza un precio siempre competitivo y sin permanencia agilizando al máximo los trámites para su contratación.

Se trata de una tarifa que permite conseguir grandes ahorros, tanto el primer año como a lo largo del tiempo. Además, da total libertad a las Comunidades, ya que no tiene permanencia.

Las necesidades de los Administradores y Comunidades en las que se basa esta tarifa son:

Precios bajos para siempre Si no hay ahorro para la Comunidad, no tiene sentido iniciar ningún trámite de contratación. Siempre se mejoran los precios que pague la Comunidad con su actual comercializadora y siempre se mantendrán por debajo de la media de mercado, garantizando en todo momento unos precios competitivos respecto a cualquier comercializadora.

Estabilidad La crisis energética ha conseguido que el 71 % de los clientes de luz se blinden ante las subidas de precios con tarifas cerradas. Con Multienergía Verde consiguen unos precios fijos garantizados durante 12 meses que proporcionan la tranquilidad de saber lo que pagan las Comunidades y de cumplir con los presupuestos.

Una sola firma Consiguen eliminar las pérdidas de tiempo que exigen las firmas de multitud de documentos gracias a la incorporación de una única firma multidispositivo para todos los contratos. El equipo jurídico de Multienergía Verde ha diseñado un proceso de contratación exclusivo: se unifica el proceso de firma en un único trámite, con una única firma y por supuesto, con plena validez legal.

Una sola clave Uno de los mayores ladrones de tiempo de los Administradores era el acceso para la consulta de información y descarga de facturas, ya que exigía acceder de forma individual a cada Comunidad.

Multienergía Verde cuenta con una oficina virtual, diseñada a medida para los Administradores de Fincas, que permite acceder a la información de todas las Comunidades y realizar cualquier trámite de forma online las 24 horas de los 365 días del año mediante un único usuario personal.

Energía sostenible Placas solares y cargadores de vehículo eléctrico están de moda y han venido para quedarse. Solo hace falta echar un vistazo a los tejados y a los garajes para comprobarlo. Hoy en día, se puede cargar el vehículo eléctrico hasta en el supermercado.

Día tras día aumenta la demanda de este tipo de productos por parte de los propietarios a lo que Multienergía Verde responde facilitando la tarea del Administrador:

Placas solares. Multienergía Verde las financia a interés 0 para que la Comunidad ahorre desde el primer día.

Cargadores de vehículo eléctrico. Los equipos que trabajan con Multienergía Verde realizan tanto la preinstalación como la instalación.

Con la preinstalación se consigue preparar toda la infraestructura eléctrica del garaje para que cuando los vecinos de forma individual quieran instalar un punto de carga, el trámite sea rápido y transparente para todos.

Presente y futuro La cultura empresarial de Multienergía Verde apuesta por la innovación, la energía sostenible y el cuidado de empleados y clientes.

Estos pilares la han llevado a importantes logros, como ser una de las empresas con mayor solvencia del sector, ser destacada por el Financial Times como una de las empresas con mayor crecimiento de Europa, abrir mercado en Francia y Portugal, además de ser durante varios años consecutivos, que se prolongan hasta el día de hoy, incluida en el ranking de las 500 pymes con mayor proyección y crecimiento de España.

La apuesta de futuro gira en torno a 3 objetivos, poniendo al cliente siempre en el centro: crecimiento, solvencia y servicio. El trabajo conjunto para su consecución unido a la cultura de la empresa garantiza miles de Comunidades y Administradores de Fincas 100 % satisfechos a largo plazo.