El lanzamiento de los nuevos G-SHOCK full carbon

G-SHOCK lanza nuevos relojes fabricados con diferentes tipos de materiales de carbono

Los relojes de la línea 5000 del 40 aniversario ofrecen una gran resistencia y un peso reducido

A principios del mes de noviembre, Casio Computer Co., Ltd. anunció el lanzamiento de nuevas incorporaciones a su línea de relojes G-SHOCK resistentes a los golpes, diseñados para celebrar el 40 aniversario de la marca G-SHOCK. Se trata del nuevo GCW-B5000UN, disponible en dos modelos, el cual se une a la línea 5000, heredando la icónica forma del primer G-SHOCK y empleando materiales de carbono para conseguir una gran resistencia y un peso reducido.

Un modelo inspirado en el primer reloj resistente de la marca Con el lanzamiento en 1983 del DW-5000C del primer G-SHOCK, la marca estableció una categoría de productos completamente nueva, que revolucionó la idea del "reloj resistente". Debido a una pasión interminable por ofrecer resistencia, Casio ha implementado en los últimos años una serie de componentes en la serie G-SHOCK, que emplean materiales de carbono, que brindan una resistencia siete veces mayor que la del acero inoxidable, así como un peso mucho más ligero. Hoy en día, los relojes G-SHOCK se fabrican con resina, metal o carbono, combinándolos en algunos de sus modelos más completos.

Entre los nuevos lanzamientos destaca el GCW-B5000UN, el cual se une a la línea de relojes 5000 que heredan la forma icónica del primer G-SHOCK. Sin embargo, esta referencia, logra la forma resistente a los golpes, utilizando componentes fabricados con materiales de carbono creados en diferentes procesos de producción.

Este nuevo reloj emplea diferentes tipos de materiales de carbono para la caja, el bisel, la correa y el cierre, los cuales se adaptan a la compleja estructura del reloj, logrando un peso ligero de solo aproximadamente 65 g. Esto hace que la pieza sea hasta un 61 % más liviana que su predecesor metálico, el GMW-B5000D fabricado con acero inoxidable que tenía una masa aproximada de alrededor de 167 g.*1

Más ligero El carbono forjado permite moldear con un alto grado de flexibilidad el reloj, facilitando la fabricación para el bisel y la correa, mientras que el carbono multicapa permite la flexibilidad del brazo plegable del cierre debido a su alta resistencia al estrés. Además, la caja monocasco y el fondo de caja integrado, están elaborados con resina reforzada con fibra de carbono, mejorando el diseño y fortaleciendo la pieza en su totalidad.

El diseño combina el compromiso interminable de G-SHOCK con la innovación, inspirándose en imágenes de la insondable e infinita extensión del espacio exterior con un motivo inspirado en el Big Bang y los planetas galácticos. La línea de dos modelos ofrece la posibilidad de elegir entre morado y molduras de colores mixtos con motas de ópalo y negro básico. Estas características, junto con el logotipo del 40 aniversario de G-SHOCK diseñado por el artista gráfico Eric Haze grabado en la parte inferior, agregan toques extra especiales.

Materiales y características El carbono forjado es un material compuesto y producido mediante el moldeo de una mezcla de fibra de carbono y resina. Existen diferencias individuales en el patrón, el tono de color y la distribución/cantidad de motas de ópalo y componentes estéticos en la superficie de cada pieza (bisel, correa y cierre) para cada reloj, lo que diferencia cada referencia de otra. Las motas de ópalo no están incluidas en los componentes del cierre, bisel y correa de carbono forjado, así como en el brazo plegable del cierre, el cual se elabora con carbono multicapa

Especificaciones A continuación se presenta un listado con las características principales de la nueva línea de relojes G-SHOCK, de tal manera que los usuarios puedan conocer en detalle cada una de las prestaciones de estos modelos:

Construcción: resistencia a los golpes.

Resistencia al agua: 200 metros.

Radiofrecuencia: 77,5 kHz (DCF77: Alemania); 60 kHz (MSF: Reino Unido); 60 kHz (WWVB: EE. UU.); 40 kHz (JJY: Fukushima, Japón) / 60 kHz (JJY: Kyushu, Japón); 68,5 kHz (BPC: China).

Radiocontrolado Recepción automática hasta seis veces al día (excepto para uso en China: hasta cinco veces al día), recepción manual.

Comunicación características técnicas: Comunicación estándar: Bluetooth® de baja energía.

Rango de señal: Hasta 2 metros (puede variar según las condiciones del entorno).

Hora mundial: 5 horas mundiales seleccionadas de 39 ciudades (39 zonas horarias, *cambio automático de horario de verano (DST) y hora universal coordinada, cambio de hora local/hora mundial de ciudad. Además, puede actualizarse cuando se conecta a un teléfono inteligente.

Cronógrafo: 1/100 segundo (00'00"00 a 59'59"99) / 1 segundo (1:00'00" a 23:59'59"); capacidad de medición: 23:59'59.99"; Modos de medición: Tiempo transcurrido, Tiempo fraccionado, Tiempos de 1º y 2º puesto.

Temporizador: unidad de medida: 1 segundo (máximo 24 horas).

Alarma: 5 alarmas diarias (con 1 alarma de repetición), señal horaria.

Características de Mobile Link*1 Enlace inalámbrico con dispositivos Bluetooth®, ajuste automático de la hora, fácil configuración del reloj, aproximadamente 300 ciudades de hora mundial + punto agregado por el usuario, hora y lugar, recordatorio, buscador de teléfonos.

Otras funciones: cambio de pantalla de fecha/mes, visualización del día (en inglés, español, francés, alemán, italiano o ruso), calendario automático completo, formato de 12/24 horas, tono de operación de botones activado/apagado, retroiluminación LED completamente automática (Super Iluminador y resplandor posterior: 2/4 segundos, resplandor posterior de fundido de entrada/salida), alerta de batería baja.

Fuente de alimentación: Sistema Tough Solar (sistema de carga solar).

Funcionamiento continuo: aproximadamente 10 meses después de la carga completa, usando todas las funciones pero sin carga solar y 22 meses con la función de ahorro de energía activada después de la carga completa.

Tamaño de la caja: 49.1 × 45.0 × 14.5 mm.

Peso total: Aprox. 65g.