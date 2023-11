Coverontrip explica qué cubre la Tarjeta Sanitaria Europea

Planificar un viaje al exterior, particularmente a Europa, requiere de una preparación meticulosa que va más allá del equipaje. Y es que hay dos aspectos cruciales que deben considerarse para viajar de manera legal y segura por esta región, como lo son la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) y un seguro de viaje confiable.

La TSE es esencial para acceder a la atención médica durante estancias temporales en los 27 países de la Unión Europea, así como en Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Sin embargo, tiene ciertas limitaciones, por lo que es importante contar con un respaldo integral y personalizado como el que ofrece Coverontrip.

¿Qué cobertura tiene la Tarjeta Sanitaria Europea? La Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) es una documentación emitida por la entidad de Seguridad Social y proporciona a los titulares la facilidad de acceder a la atención médica necesaria durante una estancia temporal en Europa. La cobertura incluye el acceso a servicios sanitarios urgentes en caso de enfermedad o accidente, permitiendo a los titulares acudir a servicios de salud en igualdad de condiciones con los residentes locales.

Sin embargo, es crucial tener en cuenta que la TSE no cubre la atención médica privada ni otros gastos no relacionados con la atención sanitaria esencial. Además, es importante destacar que, en la mayoría de los países europeos, el sistema de salud funciona a través de copagos, por lo que resulta obligatorio abonar una tasa al acudir al hospital por atención primaria o de urgencias.

Es por eso que la TSE no reemplaza la necesidad de un seguro de viaje completo, ya que sus coberturas son limitadas y no abarcan otras eventualidades, como la repatriación urgente u otros problemas que puedan ocurrir durante el viaje, que no están relacionados con la salud.

Seguro de viajes para cada necesidad A pesar de los múltiples beneficios que la TSE ofrece a los viajeros, este documento resulta insuficiente a la hora de visitar Europa. Es importante considerar opciones adicionales, como los seguros de viaje de empresas especializadas como Coverontrip, para asegurarse una protección más completa durante el viaje.

Ya sea para una escapada de fin de semana en alguna nación vecina, como para un largo recorrido por varios países del continente, Coverontrip ofrece diversas alternativas de seguros de viaje adaptados a cada necesidad, presupuesto, preferencia y estilo de viaje.

Siendo una solución integral que va más allá de la atención médica, al elegir Coverontrip se puede contar con asistencia en situaciones como extravíos de equipaje, robos, demoras en los vuelos o problemas con el transporte. Además, sus coberturas con topping permiten ampliar la seguridad a otro tipo de potenciales incidencias, con mejoras complementarias de seguros para mascotas, excursiones, alquileres o equipos deportivos.

Si bien la TSE es necesaria, aún más lo es el servicio de seguro de viaje de Coverontrip. Combinando tecnología con seguridad, ofrece la tranquilidad de que se contará con el respaldo necesario ante eventualidades inesperadas.