SolverMedia, las ventajas de utilizar un software de gestión para tiendas de ropa

Prueba gratis de tallas y colores, gestión de arreglos, talleres y control de almacén… Estas son algunas de las tareas de las que se encarga un software de gestión para tiendas de ropa. Se trata de una herramienta fundamental para propietarios de un emprendimiento de este tipo, que ayuda a ordenar el día a día de la tienda, impulsando un ahorro significativo de tiempo, costes y problemas.

El software TPV para tiendas de ropa con tallas y colores, desarrollado por SolverMedia, brinda una solución integral de gestión que contempla la mayor parte de los aspectos que tienen que ver específicamente con este ámbito comercial. Con soporte técnico en países como Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, España, México, Perú, Puerto Rico y Estados Unidos, este software de gestión para tiendas de ropa ofrece un período de prueba gratuito de 90 días, actualizable –en caso de que el cliente se sienta satisfecho- con la versión completa anual.

Una solución integral y económica “Gestionar un negocio nunca había sido tan fácil”, aseguran los creadores de este software de gestión empresarial completo, accesible y fácil de usar. “Nuestra intención es ayudar a miles de medianas y pequeñas empresas de todo el mundo a agilizar su gestión con un software en constantes mejoras que le ayudará a crecer rápidamente y de forma rentable, con un soporte de forma integral y eficaz, además de una solución única, asequible y económica”.

Entre otras cosas, el software de SolverMedia permite a las tiendas crear los arreglos que le ofrecen a sus clientes y enviarlos al taller directamente cuando se realiza la venta del producto. También permite realizar promociones mediante descuentos, compra de producto con regalo, vales de descuentos para próximas compras, ticket regalo y tarjeta regalo. Así como realizar las ventas a través de código de barras, ordenadas secciones o proveedores. Todo a través de pantalla táctil.

La seguridad por encima de todo Otra ventaja de utilizar el software de gestión para tiendas de ropa de SolverMedia tiene que ver con los pedidos a proveedores, que se realizan de manera rápida y sencilla en un clic, así como la recepción de los pedidos y las entradas de stock. También facilita la organización del equipo de trabajo, estableciendo los días de vacaciones, las comisiones a percibir, el sueldo base y los turnos y permite controlar al día todo lo relacionado con los clientes: ventas, devoluciones, datos personales, envíos, llamadas, etc.

"En SolverMedia pensamos que quedarse sin la información de tu negocio es algo que no puede ocurrir", aseguran los responsables de esta empresa, que lleva más de 20 años creando soluciones informáticas para el sector retail." "A través de nuestro producto el cliente puede realizar sus copias de seguridad habitualmente, controlar todos los pagos de sus clientes y gestionar sus deudas, para no perder ni un solo céntimo. Sentirse protegido es sentirse seguro", concluyen.