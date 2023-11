InitiativeOne promueve la formación en equipos de Alto Propósito

Mantener un clima laboral favorable dentro de cualquier organización es importante para alcanzar los objetivos de una empresa y fortalecer su crecimiento dentro y fuera del sector productivo. Sin embargo, consolidar un ambiente de trabajo eficaz y ameno no es tarea fácil, ya que requiere de un liderazgo óptimo y empático que encamine a todos los miembros de la organización por un objetivo común.

Es por esto, que el instituto de liderazgo InitiativeOne, ha desarrollado un completo servicio de formación de liderazgo transformacional con el cual sea posible conformar un equipo de alto propósito que le ayude a la empresa a crecer, partiendo del interés individual por fortalecerse profesionalmente.

Liderazgo moderno como herramienta de transformación y crecimiento Este servicio nace como una alternativa de transformación de equipos de trabajo, cuyo objetivo es el de lograr cambios efectivos y duraderos dentro de los diferentes departamentos, con el fin de detectar actitudes dañinas y promover el trabajo en equipo, de cara a un propósito de crecimiento que beneficie a todos.

Para InitiativeOne, un entorno donde fluya la comunicación asertiva y se establezcan relaciones sólidas de trabajo permite una mejor toma de decisiones, permitiendo la concesión de resultados favorables en poco tiempo.

El programa de formación de liderazgo transformacional de esta compañía se enfoca en herramientas de aprendizaje de liderazgo con principios, las cuales entienden al equipo de trabajo como un ecosistema vivo que depende de todos sus individuos para funcionar en armonía.

En esa medida, es posible construir una mayor confianza, permitiendo espacios donde la empatía y el trabajo con el otro se presentan como pilares estructurales dentro de la cotidianidad operacional y el desarrollo de las diferentes actividades. A partir de allí, se pueden tomar decisiones más conscientes y rápidas que beneficien a la organización y fortalezcan el crecimiento de las personas a nivel individual y colectivo.

Trabajo exhaustivo y dedicado de aprendizaje Cada una de las sesiones está encaminada al fortalecimiento de los procesos grupales, a partir de herramientas como el aprendizaje cognitivo convincente, el redescubrimiento del personal estratégico, las pautas del liderazgo transformacional, los esquemas de evaluación y revisión PDP ProScan®, etc.

El programa está compuesto por 13 clases de 3 horas cada una, en las cuales se abordan todas estas estrategias de forma integral, adaptándose al contexto particular de cada organización. Además de esto, InitiativeOne incluye una evaluación de personalidad PDP integral, una consulta de evaluación individualizada y un asesoramiento informal, para que así se pueda comprender el contexto de trabajo y se tomen las medidas pertinentes para fortalecer el clima laboral.

Con este servicio, InitiativeOne espera que cada vez más empresas apuesten por estrategias de liderazgo transformacional que fortalezcan sus equipos de trabajo y les permitan ganar ventajas competitivas en sus diferentes sectores. Ya son casi 25 años de éxitos en USA y ahora llega al mercado hispanohablante para seguir cosechando triunfos.