Entrevista con los representantes de AhorraentuLuz

El panorama actual del sector energético se caracteriza por ser un entorno dinámico y en constante evolución, donde la eficiencia y sostenibilidad representan una necesidad creciente y cada vez más prioritaria, tanto para las empresas como las familias españolas. Este contexto ha dado paso al surgimiento de diversos servicios innovadores, que no solo buscan mejorar las tarifas energéticas, sino también transformar la experiencia del consumidor. Uno de los más destacados es AhorraentuLuz, una firma que funciona como un asesor energético sin costes, a la vez que trabaja bajo un profundo compromiso con la optimización de facturas de luz y gas. En esta entrevista, se busca explorar a fondo la trayectoria de esta empresa y su modelo de negocio, a fin de conocer las claves que la llevan a liderar el camino hacia un futuro más eficiente, sostenible y económicamente viable en el mundo de la energía.

¿Cuáles son los servicios que ofrece AhorraentuLuz y cómo funciona su modelo de negocio?

Somos asesores energéticos y nos dedicamos a conseguir ahorro en las facturas de luz y de gas mejorando las tarifas. Nuestros servicios son 100 % gratuitos y con tan solo una factura podemos realizar el estudio. Además, hacemos revisiones periódicas para mantener siempre los mejores precios.

Cuando tuvimos la idea de crear AhorraentuLuz para solucionar los problemas que nos surgen a todos a la hora definir nuestra tarifa energética, quisimos hacerlo de una manera diferente y no basándonos en el modelo tradicional y comercial de contratación, como las llamadas inesperadas con la oferta de un descuento o una tarifa sin más al que estamos acostumbrados, muchas veces de manera confusa, con prisas y que no nos gusta.

Nuestra intención desde el primer momento fue crear un modelo diferente y pensado para que el cliente viera claramente las ventajas del cambio de su tarifa. Para esto, todas las propuestas incluyen un estudio personalizado donde se tienen en cuenta diferentes factores de su consumo eléctrico y sus hábitos, de manera que podemos mostrar un porcentaje de ahorro real en sus facturas.

¿Qué ventajas podemos conseguir a la hora de optimizar nuestros hogares o empresas?

Una factura que ha pasado por nuestro proceso de optimización no solo disfrutará de unos precios competitivos de mercados, sino que se someterá a revisiones periódicas automáticas por parte de nuestro departamento de estudios, el cual da un seguimiento de todos los suministros comparando entre las diferentes comercializadoras que disponemos.

¿Cuáles son los principales factores que encarecen o incrementan las tarifas de energía eléctrica en la actualidad?

Existen diferentes conceptos en las facturas energéticas que podemos evitar para conseguir el mejor precio en nuestras facturas, como pueden ser los seguros de mantenimiento, protección eléctrica, costes operativos, potencias innecesarias, etc.

¿Cómo influye la situación geopolítica global y local en el sector energético y las tarifas de sus servicios?

Situaciones vividas, como el conflicto de Rusia o el covid, crean inestabilidad en el mercado energético. Esto provoca que los precios se desestabilicen al alza, y que estos eventos macroeconómicos afecten directamente en el precio de nuestras facturas.

¿Cuáles son las tendencias actuales en cuanto a la eficiencia y optimización del consumo energético?

Las tendencias actuales para ahorrar energía se centran en hacer las cosas más inteligentes y ecológicas. Esto incluye casas y edificios que usan tecnología para regular automáticamente la temperatura y la iluminación, el aumento de las energías renovables como la solar y eólica y la promoción de vehículos eléctricos.

¿Qué papel juega la innovación tecnológica en sus soluciones de eficiencia en el consumo de energía?

La innovación tecnológica es como la chispa que ayuda a ahorrar energía. Piensa en sensores y dispositivos inteligentes que ayudan a controlar el uso de energía en casas y edificios, ajustándose automáticamente para ser más eficientes. También hay avances en baterías y sistemas de almacenamiento que capturan la energía del sol y el viento para usarla cuando la necesitamos más. La tecnología también está cambiando nuestros vehículos hacia opciones eléctricas, lo cual ayuda a reducir el uso de combustibles contaminantes. En resumen, la innovación tecnológica está haciendo que usemos la energía de una manera más inteligente y amigable con el medio ambiente.

¿Cuáles son los principales desafíos que afronta a futuro el sector energético en general?

Existen diferentes desafíos, pero principalmente tendríamos dos:

La transición hacia energías renovables: aunque la transición hacia fuentes de energía renovable es esencial para abordar el cambio climático, la integración eficiente de estas fuentes intermitentes en la red eléctrica presenta desafíos de estabilidad y almacenamiento.

Infraestructura eléctrica envejecida: muchas redes eléctricas tienen infraestructuras antiguas que necesitan actualizaciones para satisfacer la demanda creciente y aprovechar las nuevas tecnologías de manera efectiva.

Este recorrido a través de los servicios de AhorraentuLuz ha arrojado luz sobre la importancia de una gestión energética eficiente, donde la transición hacia fuentes renovables y la modernización de la infraestructura se presentan como sus principales desafíos en la actualidad. Sus servicios y su novedoso modelo de negocio posicionan a esta firma como un aliado clave para conseguir los objetivos de eficiencia energética de los distintos actores en el sector. Además, sus innovaciones la posicionan como una de las organizaciones que lideran estos desafíos en busca de un modelo energético más eficiente y sostenible, tanto a nivel económico como ambiental.