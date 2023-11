Hoy en día, todo el mundo está conectado, y cada empresa intenta llamar la atención de los usuarios. Pero, ¿cómo puede una marca destacar entre tanto ruido? Ahí es donde entran en juego el branded content y el marketing de contenidos. No se trata solo de decirle a la gente que compre algo; es sobre contar una historia que la gente quiera escuchar.

El branded content es como una buena película o un libro que uno no puede dejar: engancha porque es interesante, no porque le estén vendiendo algo. Es una manera de que las marcas compartan algo que tiene su propio sabor, algo que hace sentir a los usuarios conectados con ellas de una forma más personal.

El marketing de contenidos va de la mano, enfocándose en crear cosas útiles o entretenidas que la gente realmente quiera leer, ver o escuchar. No es solo hablar sobre lo que se vende, sino sobre ofrecer algo más: consejos, risas, o incluso una guía paso a paso para hacer algo.

Esta forma de hacer las cosas importa porque la sociedad está cansada de los anuncios que interrumpen a uno todo el tiempo. Los consumidores quieren algo que se sienta como una parte natural de su día a día, que les aporte algo sin pedir nada a cambio. Y cuando una marca logra eso, las personas la recuerdan y la aprecian más.

Para que todo esto funcione, las marcas tienen que ser muy buenas contando sus historias y sabiendo qué es lo que interesa a la audiencia. No es fácil, pero cuando lo hacen bien, no solo ganan un cliente, sino que ganan a alguien que habla bien de ellos con amigos y familia.

Ahora, con tantas marcas intentando hacer esto, es importante tener a alguien que sepa cómo. El consultor en marketing digital Jesús García Fernández es uno de esos expertos que entienden cómo crear ese contenido que la gente realmente quiere. Ha ayudado a muchas marcas a hacerse un lugar en la vida de la gente, no solo con buenos productos, sino con grandes historias.

Al final, lo que queda claro es que las marcas ya no pueden solo vender; tienen que formar parte de las historias de los clientes. El contenido de marca y el marketing de contenidos no son solo modas; son la nueva forma de hacer que una marca sea algo más en la vida de las personas. Y con la ayuda de expertos como Jesús García Fernández, las marcas pueden aprender a hacerlo bien y de verdad conectar con el público.