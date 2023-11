Haciendo posible lo imposible, hablar inglés en 6 meses gracias a la IA y un equipo humano multidisciplinar

Challenglish.com, una innovadora plataforma de aprendizaje de idiomas, está cambiando el juego al hacer posible lo que antes se consideraba imposible: aprender inglés en tan solo seis meses. Gracias a la combinación de la inteligencia artificial y un equipo humano especializado en e-Learning, Challenglish está revolucionando la forma en que las personas aprenden inglés La inteligencia artificial (IA) ha demostrado ser una herramienta valiosa en muchos campos, y la educación de idiomas no es una excepción. Challenglish.com utiliza la IA para personalizar el proceso de aprendizaje, adaptándose al ritmo y estilo de aprendizaje de cada estudiante. Esto significa que cada lección es única y está diseñada específicamente para maximizar el progreso del estudiante.

La revolución del método Challenglish.com pivota sobre clases diarias online, con una duración de 35 minutos cada una. Cada día, las lecciones se adaptan a los progresos individuales de los alumnos, gracias a un sistema único que genera ejercicios específicos basándose en el rendimiento de la clase anterior. La inteligencia artificial de Challenglish desempeña un papel crucial al identificar cualquier deficiencia en el aprendizaje y crear ejercicios personalizados para asegurar que los alumnos no solo comprendan nuevos conceptos en inglés, sino que también los apliquen en situaciones prácticas de la vida cotidiana.

El proceso de aprendizaje se enriquece aún más con las sesiones prácticas de conversación de los alumnos con los robots de Challenglish. Estas conversaciones guiadas permiten a los estudiantes practicar vocabulario adquirido y mejorar su fluidez sin la presión de hablar con un hablante nativo. Estadísticamente, esta opción ha demostrado ser especialmente efectiva, ya que los alumnos se sienten más cómodos tomando su tiempo para organizar sus ideas y responder, incrementando así su confianza y acelerando significativamente su progreso en el dominio del inglés. Como complemento a las conversaciones con los robots, sesiones prácticas de conversación con profesores nativos-bilingües y análisis personalizado de pronunciación y gramática al final de cada sesión garantizan un aprendizaje integral, eficiente y personalizado para cada uno de los alumnos.

Pero Challenglish no se basa únicamente en la tecnología. Un equipo humano con muchos años de experiencia en métodos de enseñanza online complementa la IA, proporcionando la orientación y el apoyo necesarios para garantizar que cada estudiante tenga éxito. Este equipo está compuesto por profesionales de la enseñanza de idiomas, psicólogos, lingüistas, diseñadores de software, físicos, matemáticos y programadores informáticos con años de experiencia, que aportan su conocimiento y habilidades para ayudar a los estudiantes a superar cualquier obstáculo que puedan encontrar en su camino hacia el dominio del inglés.

En resumen, Challenglish redefine la enseñanza del inglés al combinar la repetición espaciada respaldada por estudios científicos con la aplicación práctica de situaciones simuladas de la vida real, inspirando un aprendizaje tan natural como el proceso mediante el cual los niños adquieren su lengua materna, logrando que los estudiantes pueden pasar de tener poco o ningún conocimiento del inglés a ser capaces de hablarlo con fluidez en un corto periodo de tiempo.

Para obtener más información sobre Challenglish y cómo puede ayudar a aprender inglés en solo seis meses, se puede visitar www.challenglish.com.

Acerca de Challenglish

Challenglish, con base en Ottawa, Canadá, se erige como la fuerza impulsora detrás de la transformación lingüística de miles de alumnos hispanohablantes, haciendo posible lo que parecía imposible: aprender a hablar inglés con fluidez en tan solo seis meses. Fundada con la visión de facilitar la integración de inmigrantes en la sociedad canadiense, la empresa ha superado las expectativas al no solo proporcionar un programa intensivo para alcanzar la fluidez en inglés, sino también al preparar a sus alumnos para superar los exámenes oficiales requeridos por universidades y el gobierno canadiense.



Lo que hace que Challenglish sea aún más excepcional es su compromiso con la innovación. La empresa incorpora la inteligencia artificial como uno de los activos clave que diferencia su método de enseñanza. Con sedes estratégicas en Ottawa, Canadá, Atlanta, Estados Unidos, y Barcelona, España, Challenglish aborda las barreras lingüísticas desde múltiples perspectivas. Desde la oficina central en Ottawa, se enfoca en la investigación y desarrollo de servicios innovadores, herramientas de aprendizaje y gestión de alumnos, así como en la construcción de relaciones sólidas con universidades y centros de investigación. Al mismo tiempo, desde Atlanta, y Barcelona se llevan a cabo tareas esenciales de programación, desarrollo, marketing, y la prestación de atención y soporte a alumnos en Estados Unidos, Canadá, América Latina y España.



Con el 54% del equipo conformado por inmigrantes de países como Corea del Sur, Filipinas, China, Australia, Argentina, Colombia, Reino Unido, Escocia, España, Rumanía, Francia, Italia, Estados Unidos y Canadá que han experimentado la transición a un nuevo país, algunos de ellos sin conocimientos previos de inglés, Challenglish no solo comprende las necesidades de sus alumnos desde un enfoque pedagógico, sino también desde una perspectiva laboral y social, ajustando su método a las demandas del mercado anglosajón.