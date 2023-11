Votación online mediante internet, con Custom Vote

Existen diferentes tipos de eventos en los que se requiere conocer la opinión de los participantes sobre un tema concreto. Y, con frecuencia, la forma más práctica de saber las preferencias del grupo es por medio de una encuesta.

Al mismo tiempo, internet y las tecnologías digitales han facilitado la puesta en práctica de dinámicas interactivas, incluyendo la votación online. Estos procesos son especialmente útiles para juntas, congresos, reuniones, focus group, seminarios, presentaciones de productos, concursos e incluso celebraciones familiares.

En ese contexto, la empresa Custom Vote ha desarrollado un novedoso sistema de votación electrónica, que se diferencia de la competencia en que no es necesario que los votantes instalen programas ni apps.

Votación desde cualquier terminal Custom Vote explica que su plataforma admite que los votos se den desde cualquier terminal con conexión a internet, incluyendo códigos QR, dirección web, e-mail y SMS.

La empresa explica que el mecanismo de votación consiste en que se configura un formulario con las preguntas que el cliente desee. Después se importa el censo con los datos de las personas autorizadas para participar en un documento en Excel, donde se recogerán automáticamente los votos.

A la par, la encuesta se envía a los participantes y se asigna como interventor a algún miembro de la organización que realiza el evento. El responsable recibirá una acreditación por correo electrónico que le permitirá acceder a una pantalla en la que podrá apreciar el nivel de participación en tiempo real. Sin embargo, no podrá visualizar los resultados.

De la misma manera, la empresa aclara que el sistema permite cargar el censo en un fichero Excel, pero si es necesario se puede cargar la información de manera individual en el transcurso del evento. En relación con ello, se puede configurar la votación para la aplicación de votos delegados o para determinar una ponderación específica para los sufragios.

Seguridad y certificación de cada voto Custom Vote garantiza a sus clientes que la votación online con su sistema cumple con todos los estándares de seguridad deseados, ya que la plataforma está certificada y auditada.

Además, la empresa procura atender las exigencias de confiabilidad no solo de las organizaciones que contratan el servicio, sino también de los participantes de las encuestas. Por ello, a cada votante se le certifica su elección. Para ello, se envía un código de votación por SMS a cada encuestado una vez que vota.

Por otro lado, la compañía señala que su sistema se ajusta a las necesidades particulares de cada cliente, según si la votación se lleva a cabo en tiempo real o en diferido.

Finalmente, Custom Vote ofrece la posibilidad de que su personal gestione por completo la elección, es decir, que no tendría que participar un interventor de los organizadores del evento. Asimismo, si el cliente lo prefiere, los resultados se pueden entregar ocultos.