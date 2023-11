La confianza base de la gestión de equipos, por InitiativeOne

Hay muchos cursos y métodos formativos para empresas, pero hay pocos que lleven 25 años vigentes, perfeccionándose y con un historial de éxitos en Estados Unidos.

Nace de un vestuario de la NFL donde Fred Johnson, el creador de VINCERE, necesita motivar a un equipo de jugadores que muestran grandes dificultades. De esos vestuarios llega el método a las mejores empresas de Estados Unidos y triunfando desde hace más de dos décadas.

Finalmente y tras mucha demanda, el método VINCERE llega a España y Latinoamérica, una muy buena noticia en tiempos de dificultad para fidelizar talento, previsión de una crisis económica mundial galopante y con equipos profesionales cada vez menos leales o comprometidos. Vincere viene a resolver esto.

La gestión de equipos de alto rendimiento puede tener un impacto significativo en una empresa que busca alcanzar el éxito. Estos grupos de trabajo se caracterizan por alentar a sus integrantes para que alcancen su potencial pleno y así cumplir con los objetivos de una organización.

Ahora bien, no siempre es fácil gestionar y desarrollar un método que permita conseguir resultados de calidad. Por este motivo, InitiativeOne ha creado una metodología de equipos de alto propósito, el ya nombrado método Vincere. Este sistema se ha perfeccionado durante más de 25 años.

La metodología Vincere de InitiativeOne para gestionar equipos de alto propósito Al aplicar Vincere, una organización puede desarrollar en paralelo un proceso de cohesión grupal y otro de introspección personal de cada uno de los integrantes de un equipo. Además, este método resulta valioso porque los conceptos que se transmiten son simples, pero no simples, no es lo mismo. A su vez, esto permite que un equipo evolucione y pueda alcanzar el alto rendimiento durante el período de formación. De esta manera, tanto el impacto como el éxito se consiguen durante la intervención de los profesionales de InitiativeOne y no después.

En detalle, Vincere consiste en la realización de 9 sesiones principales e incluye la planificación de encuentros cuatrimestrales de reafirmación y realineamiento durante 18 meses después. Este programa cuenta con casi tres décadas de desarrollo e implantación. Durante este tiempo, ha demostrado que genera un impacto suficiente para que los equipos automaticen la gestión de alto propósito como parte de su rutina diaria y miles de profesionales pasan por el headquarters de InitiativeOne en Green Bay, Chicago, cada año. Por fin hoy está al alcance de españoles, peruanos, argentinos, chilenos, mexicanos y colombianos.

Características y ventajas de la gestión de alto rendimiento Este tipo de gestión de equipos permite alinear los objetivos de las empresas con sus grupos de trabajo e individuos, creando un sentido de propósito y mejorando la comunicación interna. Al mismo tiempo, esto favorece tanto el reconocimiento como el desarrollo de los empleados. En este sentido, cuando la gestión del rendimiento funciona correctamente, los empleados pueden crecer y acceder a más oportunidades de formación y orientación.

Esto resulta beneficioso tanto para los mismos empleados como para las empresas, que pueden solucionar sus lagunas de competencias.

Además, este tipo de gestión resulta en una mayor satisfacción laboral y alienta la creación de un círculo virtuoso de alto rendimiento.

Por otro lado, los empleados que acceden a programas de alto rendimiento cuentan con más oportunidades de desarrollar sus competencias y acceder a ascensos internos.

En líneas generales, este tipo de programas permite crear una cultura de aprendizaje continuo y retroalimentación, medir objetivos y favorecer tanto el crecimiento de una organización como la fidelización (mal llamada retención) de talento.

A través del programa Vincere, creado por InitiativeOne, es posible llevar adelante una gestión de equipos de alto propósito que resulte beneficiosa tanto para la empresa como para sus empleados. El equipo liderado por el conocido business influencer Nacho Barraquer, más conocido como el Gefe con G, es de máxima calidad, un grupo de facilitadores que cualquier empresa desearía tener y hoy es posible.