Entrevista a la directora de Esthepil Marta Truscia Lenguas

En la actualidad, la búsqueda de una piel suave y libre de vello ha generado el surgimiento de diferentes e innovadoras técnicas de depilación, siendo una de las más destacadas hoy en día la depilación con láser diodo. Este método se caracteriza por garantizar resultados más duraderos y mayor comodidad, en comparación con otras técnicas de depilación convencional.

En este contexto, Marta Truscia Lenguas, directora del centro de estética avanzada Esthepil, comparte en qué consiste esta novedosa opción de depilación con láser diodo y la implementación del método MedioStar como una revolución para eliminar el vello no deseado en diversas áreas del cuerpo.

¿Qué es la depilación con láser de diodo?

La depilación con láser es el tratamiento que elimina de forma progresiva el vello antiestético. El pelo se elimina en una de las tres fases que pasa durante su aparición, crecimiento y caída. Esta es la razón por la que se hacen varias sesiones hasta captar todos los pelos en la fase propicia: fase Anágena. La periodicidad de tratamiento es de 2 a 4 meses según el crecimiento del pelo (que se ralentiza bastante entre sesiones) Este fenómeno permite que entre sesiones no haya mucha densidad y el cliente no tenga ninguna molestia relacionada con el pelo. Para una correcta aplicación la piel y el pelo tienen que estar en un determinado estado: piel hidratada, pelos pigmentados y en general un buen estado de la piel. Esthepil tiene tratamientos de preparación a las sesiones de láser en caso de pieles muy secas o casos de pelos enquistados o perifoliculitis con cosmética específica creada para ser combinada con nuestra tecnología MedioStar de Asclepion.

¿Cómo redefine Esthepil el concepto de depilación con el tratamiento de Epil Diodo System?

Esthepil proporciona un tratamiento en cabina rápido y confortable teniendo en cuenta la importancia que tiene que tener, una sesión de depilación, como una de las características más importantes: tiene que ser lo más indolora posible. Con MedioStar esto es posible gracias al protocolo de trabajo Smoothpulse que elimina hasta el 50 % de la cantidad en las primeras dos sesiones de forma confortable y rápida, sesiones de piernas completas e inglés en 20 minutos.

¿Cuáles son los casos más comunes de clientes que buscan eliminar el vello indeseado y antiestético?

Existen clientes que presentan una inquietud antiestética que acuden a nuestro centro y son los clientes ideales, ya que sus casos no están relacionados con una estimulación hormonal que proporciona a la persona afectada un malestar psicológico y físico importante. En Esthepil tratamos muchos de estos casos gracias a los resultados obtenidos, teniendo presente lo que supone enfrentarse a ello desde un punto de vista psicológico y técnico hasta dónde podemos llegar, es decir: proporcionamos todos los protocolos a seguir para llevar a cabo las sesiones sin proporcionar nunca falsas expectativas, ya que estos son los únicos casos en los que no podemos garantizar nunca el 100 % del resultado.

¿En qué consiste el método MeDioStar Next? ¿Por qué esta tecnología ha transformado los tratamientos de belleza y cuál es su impacto en la eficacia de la depilación láser?

MedioStar ha revolucionado los tratamientos de depilación láser por alcanzar los mejores resultados comprobados asegurando sesiones confortables y rápidas. Estos dos aspectos son fundamentales para proporcionar un tratamiento agradable al cliente. La seguridad de trabajar con la tecnología más a la vanguardia con la certificación de cada pieza y la larga experiencia que caracteriza los protocolos de trabajo y aplicación de la tecnología láser en todos los campos medicables e industriales hacen la diferencia. MedioStar se caracteriza también por poder tratar las pieles más oscuras y el pelo más fino con resultados que destacan entre la competencia.

¿Cuáles son las principales ventajas que ofrece en comparación con otros métodos?

Rapidez, confortabilidad, tratar el pelo más fino y pieles oscuras hasta fototipo.

¿Cómo funciona Smooth Pulse y qué la hace única en el mercado de la depilación láser?

Este protocolo de trabajo se caracteriza por su revolucionaria forma de entregar el pulso, en muy poco tiempo logra entregar mucha energía y muy en profundidad preservando la piel del calor provocado gracias a su exclusiva técnica de refrigeración del cabezal y llegando así al pelo más fino y más profundo con la seguridad de preservar la piel, hasta la más oscura.

¿Cómo es posible la selectividad del tratamiento láser de diodo y cómo garantiza la eliminación permanente del vello sin dañar el tejido circundante?

El láser es una fuente de energía selectiva, es decir solo absorbe el cromóforo (objetivo) determinado por su longitud de onda. En el caso del láser mediostar tiene dos longitudes de onda 810 melanina y 940 hemoglobina. La única estructura de piel que presenta ambos cromóforos es el pelo en fase Anágena (la fase propicia a su eliminación) esta es la razón por la que MedioStar es extrañamente selectivo.

¿Cuáles son las garantías de que la depilación con láser de diodo sea permanente en todas las áreas del cuerpo y del rostro?

El tratamiento tiene su eficacia en todos los casos clínicos tomando en cuenta el único obstáculo que tenemos a la hora de garantizar el 100 % del resultado que son los casos de hirsutismo. Estos casos clínicos afectan mayormente a mujeres que presentan pelos masculinos estimulados hormonalmente. Estos casos están vinculados con un desequilibrio hormonal que tiene que ser tratado a nivel médico. Ante todos los métodos de depilación existentes es cierto que el láser es el más efectivo en estos casos, ya que aunque en casos de hirsutismo no se puede garantizar un 100 % de resultado si garantizamos la desaparición del pelo enquistado, menos cantidad desde la primera sesión, retraso del crecimiento y sin necesidad de retoques entre sesiones.

¿Cómo aborda Esthepil las necesidades específicas de cada tipo de cliente en su enfoque de depilación láser?

Esthepil da muchísima importancia al diagnóstico, para nosotros es la clave para proporcionar los resultados y cumplir con la necesidad de cada cliente. Sabemos que cada persona es un mundo, lo que se busca en un tratamiento en cabina no es simplemente el resultado, sino valorar ese momento especial que te estás concediendo. En nuestro centro queremos que sea tu momento y para ello intentamos cumplir con las necesidades de cada cliente con un trato personalizado y exclusivo.

¿Cómo han logrado posicionar a Esthepil como un centro de estética avanzada en Madrid y cuáles son las tecnologías y servicios más destacados que ofrece para mantenerse a la vanguardia en el sector?

Marta Truscia Lenguas directora de Esthepil, nace como formadora de las tecnologías para la estética en España y Portugal de las prestigiosas marcas con la que hoy trabaja en cabina, en 2015 decide abrir su actividad para dedicarse al Service para la depilación láser en diferentes clínicas y centros de estética en la comunidad de Madrid Hace un año, Abrimos las puertas de Esthepil en el centro de Madrid tras un largo recorrido para incrementar nuestros tratamientos de estética avanzada abarcando todas las necesidades de nuestros clientes. Lifting sin cirugía, limpiezas faciales profundas con aparatología y tratamientos corporales de reafirmación, drenaje, celulitis y adiposidad para hombres y mujeres son solo algunos de los tratamientos desarrollados con tecnologías como radiofrecuencia tripolar para rostro y cuerpo entre otras técnicas.

En conclusión, la tecnología actual permite que los profesionales en el ámbito de la estética y depilación puedan brindar a sus clientes experiencias satisfactorias en la eliminación del vello. La técnica de depilación con láser diodo se ha posicionado como una de las más efectivas. Desde Esthepil, guiados por la visión de Marta Truscia Lenguas, promueven la combinación de elementos eficaces y cómodos como MedioStar y Smoothpulse para garantizar resultados notables en este proceso.

Este centro no solo destaca por su excelencia técnica, sino también por ofrecer runa atención personalizada y enfocada en cubrir las necesidades de cada usuario.