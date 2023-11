Causas y motivos de la nulidad matrimonial canónica, cambios en el proceso tras la reforma del Papa Francisco

En el ámbito de la Iglesia Católica, la nulidad matrimonial canónica es un proceso legal desarrollado ante un Tribunal eclesiástico, cuyo objetivo es la declaración de nulidad del matrimonio, es decir, que un matrimonio no fue válido desde su inicio. Este procedimiento se basa en ciertos criterios específicos que, si no se cumplen, pueden llevar a la nulidad del matrimonio.

Causas de nulidad matrimonial canónica: un análisis detallado Las causas más comunes de nulidad canónica están todas ellas relacionadas con la incapacidad de un contrayente o de ambos para prestar el consentimiento matrimonial, reguladas en el Canón 1.095 CDC, y pueden ser de tres tipos:

Ausencia de uso de razón;

Grave discreción de juicio sobre los derechos y de deberes esenciales del matrimonio que se deben dar los cónyuges (inmadurez...);

Imposibilidad de asumir las obligaciones del matrimonio por causas de naturaleza psíquica (homosexualidad, narcisismo, donjuanismo...;

Sin embargo, no son las únicas causas para poder declarar la nulidad canónica de un matrimonio y existen otras menos comunes como: la falta de libertad para prestar el consentimiento matrimonial, el defecto en la forma canónica, el error acerca de la identidad de la otra parte o sobre una cualidad esencial del otro cónyuge, la exclusión de la generación y educación de la prole, fidelidad, indisolubilidad.

La ausencia de libertad aborda situaciones en las que uno o ambos cónyuges no han otorgado libremente su consentimiento para contraer matrimonio. Esto podría deberse a la coacción, el miedo o la falta de madurez psicológica para afrontar las responsabilidades del matrimonio. Asimismo, el defecto en la forma canónica refiere a irregularidades en la celebración del matrimonio según las normas establecidas por la Iglesia Católica.

Y por último, el Código de derecho canónico contempla otros motivos de nulidad, que actualmente no se dan en casi ningún caso: impotencia física o moral, matrimonio con mujer menor de 14 años o varón menor de 16 años, entre familiares en línea recta o entre colaterales hasta 4º grado.

Una de las reformas más destacadas fue la eliminación de la necesidad de existir una doble Sentencia de nulidad, permitiendo que una sola sentencia sea suficiente. Además, se buscó agilizar el proceso al otorgar más responsabilidad a los obispos diocesanos, quienes tienen la facultad de declarar la nulidad en casos evidentes. Esta descentralización ha permitido a la Iglesia responder de manera más rápida y eficiente a las necesidades pastorales de los fieles.

En definitiva, las causas de la nulidad matrimonial canónica se basan en criterios específicos que, si no se cumplen, pueden llevar a la nulidad del matrimonio y a no desplegar efectos. La reforma del Papa Francisco ha introducido cambios significativos.