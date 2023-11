ICR Evolution integra Instagram a su software para contact center; 4 razones fundamentales para utilizar esta red social en la estrategia de Atención al Cliente

¿Qué se hace cuando se tienen dudas en comprar un producto o contratar un servicio?

Buscar en Instagram. Enviar un mensaje a la empresa, una persona responde enseguida y despeja las dudas. Listo, es hora de comprar. Suena fácil, ¿no?

Lamentablemente, aún son pocas las empresas que lo han incorporado para atención al cliente. O al menos que han logrado gestionarlo con éxito. A continuación se contará por qué se debería entrar en el mundo Instagram.

ICR Evolution desarrolla soluciones para contact center que mejoran sustancialmente la experiencia entre las organizaciones y sus clientes. Para que esto suceda, han incorporado recientemente la red social Instagram a los canales disponibles en su software para contact center y call center. Además de ser un plus para la construcción del brand awareness, Instagram también suma en credibilidad de la marca, storytelling, comunicar valores y mostrarse de forma cercana a la audiencia. ¡Pero aún hay 4 razones más!

Se encuentra en el top 3 de redes sociales con mayor frecuencia de uso: según el estudio anual de redes sociales 2022 de IAB, WhatsApp, Instagram y Facebook siguen siendo las redes sociales con mayor frecuencia de uso (Instagram se mantiene en segunda posición por segundo año consecutivo). Más del 60 % de las personas encuestadas dijo usar Instagram de forma diaria, incluso algunas más de una vez al día. Es decir, se puede estar donde están los clientes.

Es la red social más usada para buscar información antes de hacer una compra: una vez que ya se tiene el perfil creado, es recomendable armar una estrategia para que la comunicación sea organizada y constante. Se puede aprovechar este espacio para responder preguntas frecuentes a través de historias, posts y reels. De esta forma, se alivia el trabajo del equipo de contact center y se ayuda a prevenir el agent burn out.

Es una potente herramienta de ventas: el 40 % de las personas entrevistadas por IAB declara que las redes sociales han influido en su compra final de productos/servicios, especialmente las mujeres y los menores de 40 años. Además, como EVOLUTION es una plataforma omnicanal, all–in-one, se tiene a disposición una visión 360º del historial de cada cliente. De esta forma, la experiencia es más satisfactoria tanto para los clientes como para los agentes.

Fundamental para jóvenes, pero transversal a muchas generaciones: los datos dicen que jóvenes de 18 a 24 años son los que están más horas conectados a Instagram. Sin embargo, WhatsApp, YouTube, Instagram y Twitter son las más transversales con respecto a generación Z, alpha y millennials. Es decir, la audiencia no se limita a una franja etaria.

¡Y se puede continuar con los beneficios, son miles! Aquí se cuenta más sobre la integración de Instagram y EVOLUTION.

Acerca de ICR Evolution ICR Evolution cuenta con una exitosa trayectoria desarrollando software omnicanal para contact centers que mejora la experiencia entre las organizaciones y sus clientes.

El objetivo principal es hacer que dichas relaciones sean más ágiles, sencillas, eficaces y, en definitiva, más productivas. Desde su sede en Barcelona opera a nivel internacional, poniendo el foco en los mercados europeos y americanos.

EVOLUTION, el software de la marca es, hoy en día, una de las soluciones para call y contact centers más completas, una solución innovadora y verdaderamente omnicanal, que incluye los servicios de WhatsApp, Twitter, Facebook Messenger, Instagram, Telegram, live chat, chatbots/voicebots, email y voz. Más información en la web.