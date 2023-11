Las nuevas tendencias de cortes de pelo para el invierno

Academia Quesada se hace eco de la información lanzada por In Style sobre las tendencias de cortes de pelo para el invierno 2023/2024 Academia Quesada, una empresa con centros de peluquería en Sevilla y con diferentes cursos de peluquería y curso de estética en Sevilla, se hace eco de la información lanzada por In Style sobre las nuevas tendencias y las que vuelven para los cortes de pelo del invierno 2023/2024. Estos cortes de pelo serán los más usados durante toda la temporada y recuperarán tendencias de otras temporadas pasadas, actualizando el corte.

Con la llegada del nuevo año llegan también los nuevos looks a las peluquerías para aquellos y aquellas que quieren renovar su vida y propósitos de año nuevo. Año nuevo, vida nueva, pelo nuevo; estas son las máximas para estas tendencias que adornarán el comienzo de 2024.

Los años 2000 vuelven con fuerza a las tendencias de peluquería con cortes y peinados fáciles de mantener. Vuelve la melena a capas, un corte muy agradecido para mantener una melena larga y sanear el cabello con estilo. Dentro de estos cortes, el corte shaggy será el que tendrá más protagonismo.

Para los que no teman en meter tijera a la melena, los cortes de pelo más tendencia serán los más cortos como el wolf cut y el bixie. Si se prefiere no arriesgar tanto, pero seguir con un cambio de look notable, el corte bob sigue siendo el rey de las tendencias. Existen varios largos para este corte recto, pero el short-bob será el más exitoso de la temporada.

A todos estos cortes de pelo, como siempre, se les pueden añadir variantes para adaptarlos más a las tendencias de cada año. En esta ocasión, el flequillo vuelve con fuerza a todas las tendencias al igual que las ondas. Los cortes de pelo más desenfadados y relajados serán los que triunfen para cualquier look.