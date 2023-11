LapsoWork, el software para implantar el canal de denuncias antes del 1 de diciembre

El próximo 1 de diciembre expira el plazo para implantar el canal de denuncias en empresas de entre 50 y 250 trabajadores en cumplimiento con la Ley 2/2023 y muchas organizaciones se exponen a sanciones de hasta 1 millón de euros.

Siguiendo lo dispuesto en la citada legislación, el primero de diciembre está fijada la obligatoriedad de implementar un canal de denuncias para aquellas empresas que cuenten con una plantilla superior a 50 empleados e inferior a 250 (su plazo expiró en junio de 2023). Sin embargo, muchos expertos señalan que esta ley se ha convertido en un dolor de cabeza para muchas corporaciones que no saben cómo aplicar la ley y que se están quedando rezagadas en el proceso. Con el objetivo de facilitar esta labor, la empresa de desarrollo de software Cedesa Digital ha creado una solución propia en la herramienta LapsoWork, que permite a las compañías implementar su canal de denuncias en minutos y cumplir así con la ley.

¿Qué implica la creación de un canal de denuncias empresarial? El canal de denuncias representa un mecanismo fundamental para prevenir y detectar irregularidades dentro de las organizaciones, promover un ambiente laboral saludable y asegurar el cumplimiento de las normativas referentes a denuncias.

En virtud de la Ley 2/2023, se establece como requisito obligatorio para todas las empresas con más de 50 trabajadores, sin importar su naturaleza o sector de actividad, la implementación de un canal interno de denuncias.

La finalidad primordial de este canal de denuncias es posibilitar que cualquier empleado, cliente o proveedor pueda reportar de manera anónima cualquier irregularidad cometida por la empresa. Esto se traduce en que el origen de la denuncia se mantiene confidencial, proporcionando tranquilidad a aquellos que deseen hacer una denuncia.

¿Por qué deben las empresas implantar un canal de denuncias? La necesidad de contar con un canal de denuncias en las empresas ha sido enfatizada por la legislación actual. En efecto, la normativa establece de manera imperativa la implementación de mecanismos destinados a recibir y gestionar denuncias relacionadas con irregularidades en el ámbito laboral. Aquellas empresas que pasen por alto este requerimiento se verán expuestas a consecuencias severas.

Las organizaciones que no dispongan de un canal de denuncias podrían enfrentarse a sanciones económicas que llegan hasta los 300.000 € en personas físicas y hasta el millón en el caso de las personas jurídicas. Además, se exponen a medidas más drásticas, como la posible disolución de la sociedad o la suspensión de contratos.

