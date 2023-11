La plataforma digital con nombre de héroe que inyecta sus recursos en la economía global; RobynGoods

La plataforma social RobybnGoods es un referente de innovación y sostenibilidad que ha recibido el reconocimiento en el ámbito empresarial; ha puesto en marcha un nuevo modelo de negocio que da un giro radical al actual sistema de consumo. Esta compañía, que propone un enfoque diferente en la forma en la que consumimos, con un importante sesgo de filantropía corporativa, marca un punto de inflexión en la manera en la que se concibe a la empresa tanto online como offline. Toda compañía es una estructura organizativa que pretende la consecución de unos objetivos, normalmente, la obtención del excedente o beneficio empresarial.

Bajo esta definición, RobynGoods da un giro de 180 grados. Plantea una revolución: es la primera empresa que rompe con este precepto porque no solo tiene un enfoque de eSolidario, sino que entrega el 75 % del beneficio generado por cada venta, sujeto a la condición que este se dirija al tercer sector. Este novedoso sistema se conoce como RobynWay: modelo empresarial que responde a las necesidades de una sociedad más madura que avanza hacia un consumo colaborativo en la era de la industria 4.0.

La compañía se concibe como una herramienta de generación de ayuda social sin necesidad de ajustarse a los trámites burocráticos que exigen las subvenciones gubernamentales. No obstante, puede convertirse en un canal muy potente de dotación económica, ya que el crecimiento de la cuenta de beneficios es directamente proporcional a la cuantía que se cede. En este caso, que se incremente el volumen de ventas no repercute en un mayor margen de beneficios para la empresa, sino todo lo contrario, supone un incremento de los beneficios que se inyectan en el ámbito social, en definitiva en la economía.

RobynGoods es una tienda digital de venta de productos de fábrica con un amplio catálogo de productos de múltiples categorías, que además son accesibles a todos los bolsillos porque se ofertan a precios de fábrica. La filosofía es que los artículos tengan precios razonables, es la propuesta de comercio justo, así la compañía evita los altos costes derivados de la intermediación comercial. RobynGoods también se preocupa por el nivel adquisitivo de los consumidores, con una propuesta empresarial que les protege para que no sean los perjudicados de esos márgenes descomunales de ganancia que establecen las multinacionales.

Como filosofía RobynGoods configura también un nuevo consumidor, uno más comprometido con su compra, no solo porque tiene derecho a conocer el precio de origen del producto hasta que este llega al hogar. Además, se convierte en el protagonista porque activa que los beneficios empresariales vayan a causas sociales y a través de estas se genera de nuevo actividad económica. El RobynWay no solo cambia la forma en que compramos, sino también cómo las personas se relacionan con sus adquisiciones.

RobynGoods le otorga la capacidad de influir directamente en el destino de los beneficios, generando un ciclo virtuoso donde la actividad económica se transforma en una fuerza transformadora a nivel global. Este modelo de consumo no solo promueve la sostenibilidad económica, sino que también teje una red sólida de solidaridad que se extiende por toda la sociedad. RobynGoods no es solo una plataforma, es un movimiento que invita a repensar las decisiones de compra y a forjar un futuro donde la innovación y la colaboración sean las fuerzas motrices del progreso.

Para las entidades colaboradoras con la plataforma digital, cualquiera que sea su naturaleza o ámbito de actuación, supone un revulsivo porque esta condición les proporciona sin coste alguno contar con tienda online propia con idéntico sistema de cesión de beneficios. Es decir, que las entidades sin ánimo de lucro pueden publicitarse entre sus seguidores o colaboradores para así generar su propia cuenta de beneficios de una forma cómoda y transparente.

Además, cuentan con un panel de control para comprobar cómo se generan los ingresos a su favor, gracias a las compras realizadas a sus causas por parte de su comunidad. Como plus a estos, se les aplica una serie de ventajas respecto al resto de los consumidores finales. En el ámbito de las ventas offline se establece el mismo modelo y aquí son las empresas las que eligen a la entidad a la que entregar los beneficios empresariales activados por su compra.

Con esta propuesta de negocio, RobyGoods irrumpe en el mercado tradicional marcando la diferencia porque el consumidor reconoce en la marca no solo la innovación, sino que es ajeno a los procesos especulativos, conoce la trazabilidad económica de todos los productos, y además puede actuar como director de su compra, porque decide dónde entregar los beneficios. Con todo esto, RobynGoods es un negocio pionero donde su dinero genera ayuda a las causas sociales y favorece la actividad económica.