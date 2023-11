EXPOTOUR ITINERANT realiza otro ensayo general

La magnitud de este proyecto plantea muchos retos y la mejor forma de superarlos todos es poner a prueba todas las áreas que lo componen.

Desde la última exposición, se han introducido muchos cambios en los que se ha trabajado intensamente, y para que EXPOTOUR ITINERANT sea un éxito rotundo no puede haber absolutamente ningún fallo.

Las obras expuestas, sin lugar a dudas, garantizan el valor y el éxito de este formato, pero durante este periodo de ensayo se quiere garantizar que la gran multitud de factores que lo conforman están a la altura.

Se valorará que la venta de entradas online sea intuitiva, fácil de tramitar y pudiendo validar los descuentos que serán aplicables.

Se estudiarán los flujos de afluencia de público en las diversas zonas de la exposición, empezando por la taquilla, la entrada a la sala, la reproducción del video en la primera pantalla, la entrada y salida al espectáculo de las 7 Maravillas del Mundo Antiguo con efectos especiales, el recorrido y acumulación de público por los 10 macro dioramas, la estimación de tiempo medio en la visualización del belén napolitano, y finalmente, poder estudiar la capacidad de absorción de público y su tiempo de estancia media en la sala.

Se comprobará el funcionamiento y opiniones del sistema de audio guías, analizando sobre todo que sean sencillas de utilizar, especialmente para las personas mayores, pero también se analizaran y pedirán opinión acerca de las explicaciones y también permitirá analizar que estas no ralenticen el flujo de visitantes en la sala.

Se observará la reacción de los visitantes y se tendrán muy en cuenta sus opiniones para analizar y mejorar todos los aspectos que se consideren y conseguir así que la exposición sea un éxito. Para ello, se realizará una encuesta voluntaria al salir de la exposición que permitirá obtener información muy valiosa para los organizadores.

Se medirán los resultados de los diferentes tipos de publicitación de la exposición realizados, para así, dedicar más recursos en un tipo de publicidad o en otro según los resultados obtenidos, y así realizar publicidades efectivas en las futuras ciudades que alberguen la exposición.

Este ensayo también permitirá calcular con mayor exactitud todos los tiempos de montaje y desmontaje de la sala completa, colocación de las obras, puesta en marcha del espectáculo de las 7 Maravillas del Mundo Antiguo con efectos especiales, sonorización e iluminación de espacios, etc.

Todo esto garantizará que la inauguración oficial prevista para junio de 2024 sea la culminación perfecta de este proyecto iniciado 5 años atrás.

La empresa organizadora abrirá las puertas al público este 2 de diciembre en la sala de convenciones ESPAI 7 de Mora la Nova (Tarragona), y las mantendrá abiertas desde el 2 de diciembre de 2023 hasta el 14 de enero del 2024. Posteriormente, la empresa Majestic Landscapes, S.L.(empresa que gestiona la marca EXPOTOUR ITINERANT ), ha decidido seguir manteniendo la exposición montada hasta junio de 2024, teniéndola como un showroom para que pueda ser valorada en primera persona por las entidades contratantes que pretendan entrar en el concurso de adjudicación para acoger esta magnifica exposición itinerante.